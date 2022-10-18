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CHP’den Sivas'ta Belediye Başkanları Çalıştayı

CHP, 21-23 Ekim tarihleri arasında Sivas’ta 240 belediye başkanının katılımıyla Belediye Başkanları Çalıştayı düzenleyecek.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 08:39
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CHP’den Sivas'ta Belediye Başkanları Çalıştayı

CHP’den Sivas'ta Belediye Başkanları Çalıştayı
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Çalıştayda, kış döneminde yurttaşların ekonomik yükünü hafifletecek önlemler ve geçen yıl uygulanan projeler tekrar gündeme getirilecek.

Cumhuriyet’te yer alan habere  göre, geçen yıl CHP’li belediyelerin uyguladığı “Kara Kış Fonu” gibi projelerin bu yıl da sürdürülmesi konuşulacak. Başkanlar işbirliği halinde yapabilecekleri projeleri değerlendirecek. Bunun yanında başkanlar kampta CHP’li belediyelere düzenlenen operasyonları da ele alacak. Ayrıca yaklaşan genel seçimler de kampın bir diğer gündemi olacak. CHP’nin kampına Kemal Kılıçdaroğlu başkanlık edecek.

ERDOĞAN'A: BELEDİYELERİMİZE SALDIRARAK O KOLTUKTAKİ ÖMRÜNÜ UZATAMAZSIN

Öte yandan CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İçişleri Bakanlığı’nın CHP’li belediyelere yaptığı operasyonları şöyle değerlendirdi:

“Saray’dakine de söylüyoruz: Belediyelerimize saldırarak o koltuktaki ömrünü uzatamazsın. Müfettişler belediyelerimizden çıkmıyor. Fotoroman Süleyman belediyelerimizde suç uydurmaya çalışıyor. Başkanlarımız görevden alınıyor, algı operasyonları yapılıyor. Önümüzdeki süreçte bu baskıların artacağını biliyoruz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar tek bir belediye başkanımıza bir santim geri adım attıramazlar.”

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