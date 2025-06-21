CHP’den siyasi gündemi sallayacak hamle! Resmi açıklama geldi...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’i sınavından sonra basın mensuplarına özel açıklamalarda bulundu.Özel, 81 ilde seçim kampanyasına başlattıklarının altını çizerken, “Cumhurbaşkanlığı aday ofisinde çalışıyoruz. 900 gün sürecekse 900 gün, kaç gün sürerse o kadar çalışacağız." ifadelerini kullandı.

TEZCAN DÜN KULİSİ PAYLAŞMIŞTI

Dün CHP'li Bülent Tezcan, bir grup gazeteciyle bir görüşme gerçekleştirmişti. Tezcan, 81 ilde seçim çalışmalarını Ankara'da yer alan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde yürüteceklerini belirtmişti. Teknolojinin tüm imkanlarını kullanacaklarını belirterek kampanya sürecinde yapay zeka ya da hologram ile İmamoğlu görüntüsü kullanacağını aktardı. Ayrıca 7 farklı kampanya stratejisi olacağını Tezcan söylemişti.

İLK RESMİ AÇIKLAMA BİZZAT ÖZEL'DEN GELDİ: 81 İLDE SEÇİM KAMPANYASINA BAŞLAYACAĞIZ

Tezcan'ın açıklamaların ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’i sınavından sonra basın mensuplarına çalışmalara ilişkin resmi ağızdan ilk açıklamaları yaptı. Özel, "81 ilde kuvvetli ekiplerle seçim kampanyası yapmaya başlayacağız. Hangi sorun varsa, Rize'ye gidip çay üreticisinin sorununu Ekrem Başkan gelince nasıl çözeceğini yerinde anlatacağız, tarihin görülmüş en kalabalık, en enerjik, belki de en uzun seçim kampanyasını yapacağız" dedi.

"Ben arkadaşlarımızın çok uzun sürmeyecek bir sürede de tutuksuz yargılanacağına inanıyorum" diyen Özel, "Burada bilhassa kadınlara, zorla tutulan ve zulme tabi tutulan kadınlar için tutuksuz yargılama ve evlatlar için biraz vicdan istiyorum. Çocukları ve kadınları bırakın. En acımasız savaşta bile kadına ve çocuğa dokunulmaz." şeklinde konuştu.

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