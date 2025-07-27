CHP'den soru önergesi: İhmaller zinciri araştırılmalı

CHP Ankara Milletvekili ve Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye genelinde yaşanan orman yangınlarını, TBMM gündemine taşıdı. Emir, yangınlar sonucunda yaşanan kayıplara ve iddialara dikkat çekerek, Tarım ve Orman Bakanı tarafından yanıtlanması istemiyle 16 maddelik yazılı soru önergesi verdi.

TEK TEK SIRALADI

Yangınlarla ilgili ihmaller zincirinin araştırılması, şeffaflığın sağlanmasını isteyen Murat Emir, yanan alanların ranta açılmasına dair kamuoyunun endişesinin giderilmesi gerektiğini belirtti.

Emir, Bakanlığın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"2025 yılı içerisinde bugüne kadar kaç orman yangını çıkmıştır? Bu yangınların il ve ilçe bazında dağılımı nasıldır? Yangın sezonu öncesinde kaç adet yangın söndürme uçağı, helikopteri ve kara aracı aktif hâle getirilmiştir? Orman Genel Müdürlüğü’nün yangınla mücadele bütçesi 2025 yılı için ne kadardır? Yangın sezonu öncesinde kaç tatbikat yapılmıştır? Bu tatbikatların tarihleri, yerleri ve katılımcı kurumlar nelerdir?

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mayıs ayındaki yangın söndürme uçağı kiralama talebi hangi gerekçe ile reddedilmiştir? THK uçaklarının yerine kiralanan yabancı şirketlerin isimleri nelerdir? Bu firmalara toplam ne kadar ödeme yapılmıştır. Eskişehir Seyitgazi’de hayatını kaybeden AKUT gönüllülerinin yangına sevk edilmeden önce yeterli ekipman ve güvenlik önlemleri sağlanmış mıdır? Orman yangınlarına müdahale sırasında görevli kamu personelinin veya gönüllülerin sigorta kapsamı ve sosyal güvenceleri nedir? Yangın sebebiyle arazileri, evleri, malları zarar gören vatandaşlara ne zaman ve nasıl bir yardım yapılacaktır? 2021-2024 arasında yanan ormanlık alanlardan kaçı farklı amaçlarla (turizm, madencilik, enerji) kullanılmak üzere tahsis edilmiştir? Yanan alanların yerleşime, turizme veya özel şirketlere açılmasını engelleyen Anayasa'nın 169. maddesi doğrultusunda hangi önlemler alınmaktadır?