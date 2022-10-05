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  • CHP’den Süleyman Soylu’ya nota verir gibi tepki. CHP’li Mersin Belediyesi çalışanlarına operasyon yapılmıştı

CHP’den Süleyman Soylu’ya nota verir gibi tepki. CHP’li Mersin Belediyesi çalışanlarına operasyon yapılmıştı

Mersin'de polisevine PKK'lı teröristler tarafından yapılan saldırı sonrası Mersin Belediyesi çalışanlarına terör operasyonu yapılmasına CHP’den tepki geldi.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 13:51
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CHP’den Süleyman Soylu’ya nota verir gibi tepki. CHP’li Mersin Belediyesi çalışanlarına operasyon yapılmıştı

CHP’den Süleyman Soylu’ya nota verir gibi tepki. CHP’li Mersin Belediyesi çalışanlarına operasyon yapılmıştı
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Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Muharrem Erkek, "Sormak lazım Süleyman Soylu'ya, İBB'deki 557 terörist nerede? Sezgin Baran Korkmaz nasıl kaçtı? Uyuşturucu baronları nerede? Bu soruları cevaplasın ve derhal istifa etsin. Süleyman Soylu eğer birazcık erdemi varsa istifa etmeli. 85 milyon toplum, herkes adalete susadı. Adaletin tecelli etmediği ülkede aş da olmaz iş de olmaz." diye konuştu.

Seyit Torun ise şunları kaydetti:

"Bir kumpasla karşı karşıyayız. Üstelik bu kumpası kuranlar ülkeyi yönetenler, bu daha da acı. Seçim öncesi çok kirli propaganda yaptılar. Bu kumpaslarınız bize işlemez, bunu bilin. Mersin'de gözaltına aldıkları kişilerden birisi şehit çocuğu.

Bu olay, Türkiye Cumhuriyet Devleti'ne yakışmıyor. Kendi beceriksizliğinizi, kendi basiretsizliğinizi, aklınızca belediyelerimizle ilişkilendirerek kendinizi aklamaya çalışıyorsunuz. Hani ayakkabı numarasına kadar biliyordunuz, hani kuş uçsa haberiniz vardı? Daha sınırdan geçenden haberiniz yok. Fotoroman Süleyman tekrar söylüyorum, bizim belediyelerimizle uğraşma. Git uyuşturucu tacirleriyle uğraş, terörle uğraş. Zamanını onlara harca, bize harcama. Bizde bir şey bulamazsın. Onurlu bir davranış göster ve istifa et.

Mersin'de maalesef devlet eliyle bir hukuk katliamı yaşanmıştır. Terör örgütünün faaliyetini engelleyemeyenler, akılları sıra Mersin Belediyemizi de işin içine karıştırarak kendilerini aklama çalışmasına girmiştir. İktidar zafiyet içindedir, İçişleri Bakanı görevini yapamamaktadır. Tek derdi bizim belediyelerimizdir. Ama buradan ekmek çıkmaz.

Belediyelerimiz ülkede şu anda yaşanan ekonomik buhranı vatandaşımızın üzerinden almak için tarımda yardımda her konuda büyük bir çalışma içerisinde."

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