CHP'den Tanju Özcan açıklaması

Tanju Özcan ile CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında süregelen tartışmalara CHP yönetiminden de tepki geldi.

Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu’nun, CHP içerisinde kendisine bağlı olan 50 milletvekili olduğunu söylediği iddia edilmiş ve bunun üzerine Tanju Özcan bir açıklama yaparak, “Sen Tanrı mısın, tarikat lideri mi?” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler üzerine Kemal Kılıçdaroğlu X hesabından Tanju Özcan’a yanıt vermiş ve “Gün olur ecel vuku bulursa cenazeme katılmanı istemiyorum. Yazık sana, sana verdiğim emeklere”

CHP’DEN TANJU ÖZCAN AÇIKLAMASI: İYİ NİYETLİ GÖRMÜYORUZ

Gündem olan tartışmalara CHP Genel Merkezinden açıklama geldi. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Tanju Özcan’ın Kılıçdaroğlu’na yönelik sözlerinin sınırları aştığını ve rencide edici olduğunu ifade edip, bu açıklamaları iyi niyetli görmediklerini söyledi.

Yücel, ikili arasında yaşanan polemikleri partinin yetkili kurullarında değerlendireceklerini açıkladı:

“Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sosyal medya üzerinden eleştiri sınırlarını aşan kırıcı ve rencide edici ifadeler kullanmasına üzülerek tanıklık ettik.

Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet değerlerine, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı, ülkesini ve milletini seven kişilerin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de, kişilere değil başta Anayasamıza, milletimize, partimizin savunduğu fikirlere ve değerlere bağlıdır.

Eleştiri ve saygı sınırları içerisinde kalmak kaydıyla her düşünce özgürce ifade edilebilir. Ancak kim olursa olsun, görevi ve konumu ne olursa olsun CHP eski Genel Başkanı hakkında eleştiri sınırlarını aşan bir üslupla paylaşım yapılmasını asla tasvip etmiyoruz.

Sayın Kılıçdaroğlu kendisine mal edilen ve kamuoyunda tepki çeken ifadeleri tekzip etmiştir. Buna rağmen, konuyu köpürtmeye yönelik açıklamaları iyi niyetli görmüyoruz. Meseleyi partimizin yetkili kurullarında değerlendireceğiz.”