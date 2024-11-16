CHP'den Tekin'e suç duyurusu: Cumhuriyet hedef alınamaz

Kaynak: ANKA
CHP'den Tekin'e suç duyurusu: Cumhuriyet hedef alınamaz

Ankara'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Cumhuriyet ve laiklik karşıtı ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu. Çiftçi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hiçbir bireyin yalan ve çarpıtma ifadelerle Cumhuriyet'i hedef alamayacağını vurguladı. Bu bağlamda, Tekin'in derhal görevden alınması gerektiğini belirtti. Çiftçi, bu zihniyetteki bir kişinin çocuklara herhangi bir fayda sağlamasının mümkün olmadığını ifade etti.

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