CHP'den Tokat'taki yeni cezaevi projesine sert tepki: Cezaevi değil, fabrika kurun!

TOKAT / FATİH KARAMAN

​Tokat'ın Niksar ilçesinde yapılması planlanan ve 897 milyon lira bütçeyle hayata geçirileceği açıklanan yeni cezaevi projesi, kentte tartışmalara yol açtı. AK Parti Tokat milletvekilleri yatırımı "hayırlı bir adım" olarak değerlendirirken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, projenin şehrin asıl ihtiyaçlarını göz ardı ettiğini vurgulayarak sert bir tepki gösterdi.

​"CEZAEVLERİNİ DOLDURACAĞINIZA İNSANLARA İŞ VERİN"

​CHP İl Başkanı Kurtgöz, yaptığı açıklamada, Tokat'ın en büyük sorununun işsizlik ve ekonomik zorluklar olduğunu belirtti. Kurtgöz, "Organize Sanayi Bölgesi'nde işçiler aylarca maaşlarını alamazken, şehrimize cezaevi yatırımı müjde gibi sunuluyor," diyerek durumu çarpıcı bir şekilde özetledi. Kurtgöz'e göre, Tokatlıların temel ihtiyacı yeni cezaevleri değil, üretim tesisleri ve iş imkanları.

​Kurtgöz, cezaevlerinin dolmasını önlemek için sosyal politikaların güçlendirilmesi gerektiğini savundu ve "Cezaevlerini insanlarla dolduracağınıza, o insanların suç işlememeleri için önlemler alın," ifadelerini kullandı. Suçun temelinde çoğu zaman çaresizlik, yoksulluk ve işsizliğin yattığına dikkat çeken Kurtgöz, bu sorunların çözümünün daha fazla cezaevi inşa etmekle değil, eğitim, istihdam ve üretime dayalı politikalarla mümkün olacağını dile getirdi.

​"897 MİLYON LİRA İLE BİNLERCE GENCE İŞ İMKANI SAĞLANIR"

​Kurtgöz, yeni cezaevi için ayrılan 897 milyon liralık bütçenin önemine vurgu yaparak, bu parayla onlarca fabrika kurulabileceğini ve binlerce gence iş imkanı sağlanabileceğini belirtti. Kurtgöz, "Esnafımız siftahsız kepenk kapatıyor, çiftçimiz ise tarlasını ekemez hale geliyor," diyerek Tokat'ın içinde bulunduğu ekonomik zorlukları gözler önüne serdi. Bu tablo karşısında cezaevi yatırımının öncelik olamayacağını savunan Kurtgöz, iktidara seslenerek, "Tokat halkının önceliği cezaevi değil, ekmek ve istihdamdır. Tokatlıların gerçek sorunlarına kulak verin, şehrimize üretim ve iş alanı kazandırın," çağrısında bulundu.