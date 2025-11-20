CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği açıklamada 22 Kasım cumartesi günü TRT'ye yürüyeceklerini ifade etti.

Yürüyüş cumartesi günü Akmerkez AVM önünden Ulus TRT stüdyolarına yürüyeceklerini duyurdu.

'TRT ÖNÜNDE İDDİAMIZI YİNELEYECEĞİZ'

Çelik şunları yazdı:

'Biz kendimize güveniyoruz.

Biz Ekrem Başkanımıza ve tüm yol arkadaşlarımıza güveniyoruz.

Cumartesi günü TRT önünde iddiamızı yineleyeceğiz.

Siz de yalan ve iftiralarla doldurduğunuz bulamaç iddianamenize güveniyorsanız:

Yayınlayın duruşmaları, herkes gerçekleri görsün.'

İBB iddianamesinin 237 günde hazırlanmasından sonra hem CHP Lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, duruşmaların TRT'de yayınlanması talep etmişti.