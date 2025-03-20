CHP'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak İmamoğlu hamlesi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının yankıları sürüyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinde perotesto edilen operasyonlara karşı CHP'de tepkilerini büyütmeye devam ediyor.

CHP Genel Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın saat 20.30'da 14 büyükşehir ve 21 ilde miting kararı alındı.

Karara ilişkin yapılan yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli İl Başkanımız, İktidarın İstanbul'dan başlayarak tüm milli iradeyi hedef aldığı 19 Mart darbe girişimine karşı yerel yönetimlerimizin ve örgütlerimizin kentlerde ve ilçelerde bir arada sergilediği karşı duruş, direncimizin tüm ülkede hissedilmesi açısından önem teşkil etmektedir.

21 Mart Cuma günü akşam saat 20.30'da; 14 büyükşehir belediyemizde, 21 il belediyemizde büyükşehir veya il belediyesinin partimizde olmadığı kentlerde imkanları ölçüsünde büyük merkez ilçelerde, il ve ilçemizdeki uygun miting alanlarında belediye başkanlarımız ve örgütümüzün birlikte miting yapması kararlaştırılmıştır. Her ilde mitingler tek bir noktada yapılacaktır.

Mitingde kullanılacak söylem seti ve video yarın sabah sizinle paylaşılacaktır. Belediye başkanlarımız ve milletvekillerimiz ile iletişimde olmanız önemlidir.

Gerekli hazırlıkların yapılması önemle rica olunur."