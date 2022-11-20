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CHP'den 'vergi dilimleri' için kanun teklifi 

CHP, sabit gelirliler için vergi dilimlerinin revize edilmesini öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 17:19
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CHP'den 'vergi dilimleri' için kanun teklifi 

CHP'den 'vergi dilimleri' için kanun teklifi 
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CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un imzasını taşıyan Gelir Vergisi Kanunu ile Damga Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, gelir vergisi tarifesinde yer alan vergi dilimlerinin yükseltilerek ücretle çalışanların yüksek vergi ödemelerinin önüne geçilmesini amaçlıyor.

Teklifle, ücretlilere yapılan tüm ödemeler damga vergisinden muaf tutuluyor.

Teklifin gerekçesinde, Gelir Vergisi Kanunu'na tabi gelirleri elde edenlerin, bu kanunda yer alan tarife uyarınca vergilendirildikleri anımsatıldı. Tarifedeki vergi dilimlerinin, enflasyonun etkilerinden arındırılması amacıyla kanun uyarınca her yıl yeniden değerleme oranında artırılması gerektiği belirtildi.

Cumhurbaşkanının, had ve tutarları yüzde 50'sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğuna işaret edilen gerekçede, önceki yıllarda bu yetkinin kullanılarak, vergi dilimlerinin ilgili yılların yeniden değerleme oranlarından daha düşük oranda artırılmış olmaları nedeniyle 2022'de uygulanan vergi dilimlerinin 2002'ye göre çok düşük kaldığı belirtildi.

Gerekçede, "Bu fark, özellikle düşük gelirliler için önemli olan, birinci vergi dilimi için yüzde 62, ikinci vergi dilimi için yüzde 85 oranındadır. Yani 2022 yılı için 32 bin lira olan birinci vergi diliminin aslında 52 bin lira, 70 bin lira olan ikinci vergi diliminin aslında 130 bin lira olarak belirlenmiş olması gerekirdi." denildi.

İktidarın, yanlış ekonomi yönetiminin faturasının, gelir vergisi dilimlerinde güncelleme yapılmamasının da etkisiyle sabit gelirli vatandaşlara çıkarıldığı öne sürüldü.

Derin bir ekonomik darboğazla mücadele etmek zorunda kalan vatandaşlara ek bir katkı sağlanmasının zorunluluk olduğu belirtilen gerekçede, ortalama ücret haline gelen asgari ücretten vergi alınmasının, vatandaşların üzerine, katlanılması zor bir yük bindirdiği kaydedildi.(AA)

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