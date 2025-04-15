CHP'den yeni örgütlenme modeli: Erken seçim için hazırlık başladı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun aday adaylığı sürecinde başlatılan üye kampanyasıda, üye sayısını artıran CHP’nin bu hafta yeni bir örgütlenme modeli hayata geçirmesi bekleniyor.

Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre hazırlıkları tamamlanan çalışma sonucunda belirlenecek mahalle temsilcileri, Türkiye’deki her bir seçmene doğrudan ulaşacak.

Parti kurmayları yeni modele ilişkin olarak şunları aktardı:

"Bizim il ve ilçe örgütlerimiz dışında mahalle temsilcilerimiz de var. Fakat her yerde mahalle temsilcimiz yok olanların tamamı aktif değil. Yaptığımız çalışma kapsamında, Türkiye’de her mahallede CHP’nin bir temsilcisi olmasını hedefliyoruz. Her mahallede ne kadar sandık varsa o mahalle temsilcisi ilçe başkanıyla ortak çalışarak sandık sayısı kadar sandık sorumlusunu ve onun yedeğini bulacak."

HER SANDIK İÇİN SORUMLU BELİRLENECEK

Sandık sorumlularını sadece seçim günü sandıkta bekleyen kişilerden ibaret görmediklerini belirten kurmaylar, "Sandık sorumlusu bizim için o sandıkta oy kullanan her bir kişiden sorumlu CHP üyesi demek. Biz sandık sorumlusunu imza için de miting çalışması için de partinin başka bir etkinliği için de çalıştıracağız. Yani sandık sorumlusu, bugünden seçim gününe kadar sorumlu olduğu sandıktaki her bir seçmene yönelik CHP için çalışan, iletişim kuran, haber veren, duyuran kişi olacak. Ve seçim günü sandık başına oturduğunda tüm seçmenleri tanıyan, bilen, iletişim kurmuş birisi haline gelecek. Biz onun aracılığıyla en ücra köşeye dahi ulaşacağız, o sandıkta oy veren herkesi bileceğiz, onlara yönelik çalışmalar yapacağız" ifadesini kullandı.

"SANDIKTA DEVRİM OLUR"

Mevcut durumda geçmişten farklı bir üyelik durumunun söz konusu olduğunun altını çizen kurmaylar, şöyle devam etti:

"Son gelen 550-600 bin üye kendi ayağıyla gelip üye olmuş kişiler ve bu üyeler parti için çalışmak istiyorlar. 2 milyon üyesi olan bir partiyiz. Bu üyelerin yarısını parti için çalıştırabilirsek sandıkta devrim olur. Bunu yaparsak seçimi kazanabiliriz. Seçmen bizim ne dediğimizi duyacak, kimse ‘Ben habersizim’ demeyecek. Biz bu ülkeyi yönetmek istiyoruz ve seçmenin tamamına erişmek istiyoruz. Bugüne kadar her parti sandık sorumlularını seçim günü için hazırlardı. Biz sandık sorumlusunun görevini, seçim gününden ibaret görmüyoruz . Bugünden başlayarak seçmene CHP’yi anlatacak, onlardan gelen geri dönüşleri bize iletecek bir örgütlenme yapısı kuruyoruz. Hedef kitlemiz vatandaşın tamamı.

"ERDOĞAN İLE UĞRAŞMIYORUZ, AMACIMIZ SEÇMENE ULAŞMAK"

Bu kadar baskıyı, zulmü, kutuplaşmayı biz lehimize çeviriyoruz. Kalkıp başka bir düşmanlık sergilemiyoruz. Ne kadar büyüyoruz ona bakıyoruz. O büyüme alanımızda nasıl örgütleniriz, nasıl çalışırız onun yollarını arıyoruz. Erdoğan ile, AK Parti ile uğraşmıyoruz. Amacımız seçmene ulaşmak, vatandaşa erişmek, partiyi güçlendirmek, büyütmek ve seçimde iktidar olmak."

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