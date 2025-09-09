CHP'den yurt dışına çıkış harcı zammına tepki: Saray’ın millete kestiği ceza

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karar ile yurt dışına çıkış harcının 710 TL’den bin TL’ye çıkarılmasına tepki gösterdi.

"VERGİ DEĞİL SARAY'IN HALKA CEZASI"

CHP'li Karabat, ''2018’de 18 TL olan yurt dışı çıkış harcı bugün bin TL’ye çıktı. Bu sadece bir vergi değil, Saray’ın çürümüş düzeninin millete kestiği cezadır'' diye tepki gösterdi.

Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''AKP’nin Saray düzeni hukuku sopa gibi kullanıp muhalefeti tasfiye ederken, faturayı yine yurttaş ödüyor! Her siyasi operasyonun bedeli zam, her hukuksuzluğun bedeli yoksulluk ve borsada milyarlarca dolarlık kayıptır. 2018’de 18 TL olan yurt dışı çıkış harcı bugün bin TL’ye çıktı. Bu sadece bir vergi değil, Saray’ın çürümüş düzeninin millete kestiği cezadır'' ifadelerine yer verdi.

