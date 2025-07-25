CHP'den Zeydan Karalar iddialarına yalanlama

Sosyal medyada yayılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın çocukları ile ilgili gözaltı kararı olduğu ve evde arama yapıldığına dair iddialara ilişkin CHP Adana İl Başkanlığı açıklama yaptı

CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın iki oğlu hakkında gözaltı kararı verildiği iddiası iktidara yakın medyada dolaşıma sokuldu. İddiaya dair bir savcılık yazısı da sosyal medyada paylaşılırken, CHP Adana İl Başkanlığı'ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı.

CHP Adana İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kamuoyuna:

Bugün saat 18:30 sularında sosyal medya üzerinden yayılan ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Zeydan Karalar’ın çocukları ile ilgili gözaltı kararı olduğu ve evde arama yapıldığına dair söylemler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu gerçek dışı haberin yayılmasının ilk anından itibaren İl Başkanımız, Adana milletvekillerimiz ve avukatlarımız ile Zeydan Karalar’ın kıymetli ailesinin yanında bulunmuş ve bu söylentilerin gerçek dışı olduğu konusunda basın bilgilendirilmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı üst başlığı ile e-imza ile imzalandığı şeklinde gerçekliği teyit edilemeyen bir belge ve gerçek olmayan haberlerle kamuoyunu yanıltma çabası içerisinde olanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını bildirmek isteriz.

Kimse unutmamalıdır ki tutuklama yolu ile cezalandırılmaya çalışılan Başkanlarımız ve yol arkadaşlarımızı aileleri ile tehdit etmeye çalışanlar asla mücadele azmimize zarar veremez. Yetkili mercilerin ivedilikle konu hakkında kamuoyunu bilgilendirmeleri gerekmektedir.

Tarafımızca yapılacak açıklamalar dışındaki bilgilere itibar etmeyiniz.

Saygılarımızla

CHP Adana İl Başkanlığı"