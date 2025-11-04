YENİÇAĞ - Bursa / Emin Tansök

CHP İznik İlçe Başkanı Sadullah Eşiyok ve yönetim kurulu üyeleri, traktörle Marmarabirlik İznik Zeytin Tarım Satış Kooperatifine gitti. Eşiyok ve beraberindeki partililer, açıklanan zeytin barem fiyatlarını protesto etmek için kooperatif önüne ‘Başımız sağolsun’ yazılı siyah çelenk bıraktı.

Kooperatif önünde basın açıklaması yapan CHP’li Eşiyok, şunları kaydetti;

“Üretici emeğini hiçe sayan, alın terini değersizleştiren bu fiyat politikalarını asla kabul etmiyoruz!

Cumhuriyet Halk Partisi İznik İlçe Örgütü olarak, Marmarabirlik’in 2025/2026 ürün alım kampanyası kapsamında açıkladığı sofralık zeytin ve yağlık zeytin fiyatlarını derin bir hayal kırıklığı ve öfkeyle karşılıyoruz.

Açıklanan fiyatlar, artan üretim maliyetlerini, dövizdeki yükselişi, gübre, mazot ve işçilik giderlerini yok sayan; üreticiyi adeta sefaletin eşiğine iten bir karardır.

Marmarabirlik’in belirlediği 18 dane 160 TL, 41 dane 55 TL, yağlık zeytin 53 TL fiyatları, üreticinin alın terini, emeğini ve bir yıllık mücadelesini karşılamaktan uzaktır.

Üreticinin emeğini ucuza kapatan Marmarabirlik, kendi e-ticaret sitesinde aynı ürünleri astronomik fiyatlara satmaktadır.

Bugün Marmarabirlik’in internet sitesinde 5 kilogramlık salamura zeytinin 1320 liraya, 10 kilogramlık hiper zeytinin 3162 liraya satıldığı ortadadır.

Peki bu aradaki fark nereye gidiyor? Kim kazanıyor, kim kaybediyor?

Kazanan yönetenler, kaybeden üreticiler!

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak açıkça soruyoruz:

Zeytinin başkenti İznik’te, üreticinin alın teri üzerinden kimler nemalanıyor?

Bu fiyatları açıklarken, üreticinin masraf defterine, tarlasına, traktörüne, alın terine bir kez olsun baktınız mı?

Masadan kalkmak aklınıza gelmedi mi?

Bugün burada Marmarabirlik İznik Zeytin Satış Kooperatifi önüne bıraktığımız siyah çelenk, üreticinin yüreğindeki karanlığın, öfkenin ve adaletsizliğin sembolüdür.

Bu çelenk, üreticinin gasp edilen emeğinin, görmezden gelinen alın terinin sessiz çığlığıdır.

Zeytin, bu toprakların bereketidir, emeğin simgesidir.

Bu bereketi, bu emeği hiçe sayan anlayışa karşı susmayacağız.

CHP olarak üreticinin yanında durmaya, hak ettiği değeri alıncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Üreticiyi ezenlere, emeği değersizleştirenlere yazıklar olsun!

Zeytin üreticisi yalnız değildir!

Yaşasın emeğin, üretimin ve adaletin sesi:

Cumhuriyet Halk Partisi!”