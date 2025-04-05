CHP Gençlik Kolları adaletin helvasını kavurdu

Samsun’un İlkadım ilçesinde CHP İlçe Gençlik Kolları, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanları ve eylemlere katılan gençlerin gözaltına alınarak tutuklanmasını “hukuk ve adaletin cenaze helvası” kavurarak protesto etti. Eyleme üniversite öğrencileri de destek verdi. Helva, daha sonra Samsunlulara ikram edildi.

CHP İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Serenay Arlı, eylemde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Hukukun önemini bir kez daha anladığımız bugünlerde avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyoruz. Haftalardır geleceğimiz için adalet için yürüyen haksızlığa boyun eğmeyen gençlere, üniversiteli kardeşlerimize yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hukukun helvasını kavuruyoruz. Bugünlerde memleketimizin her yeri cenaze evi. Bu cenaze de hukukun cenazesi, adaletin cenazesi. Ve biz bu cenazenin arkasından gözyaşı dökmeye değil, mücadele yemin etmeye geldik.

"ADALET YA MEZARDADIR YA DA ZİNDANDADIR"

Arlı ayrıca "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tam 13 gündür hukuksuz, temelsiz, Sadece siyasi olarak alınmış bir kararla tutuklu. Bu karar sadece bireysel bir husumetin değil, sistematik bir baskının, korkunun ve çöküşün göstergesidir. Çünkü iktidar biliyor. Ekrem İmamoğlu sadece bir belediye başkanı değil, bu halkın özgürlük özlemidir, değişim arzusudur, korkusuz yarınları olan inancıdır. Halkın seçtiği bir belediye başkanını siyasi kontrollerle görevden almak, yargı sopasıyla zindana tıkmak, saray düzeninin çürümüşlüğünü, çökmüşlüğünü bir kez daha ortaya koymaktır. Bugün Türkiye'de hukuk yok. Adalet arıyorsanız ya mezardadır ya da zindandadır. Anayasal protesto hakkını kullanan ve sokaklara çıkan yüzlerce genç arkadaşımız tutuklu. İşte bu yüzden diyorum ki hukukun helvasını kavuruyoruz. Çünkü artık bu ülkede mahkemeler bağımsız değil. Kararlar adil değil, yargı tarafsız değil. Peki, ne istiyorlar? İstiyorlar ki gençlik sussun. Halk sinip ellerine çekilsin” diye açıklamalarda bulundu.

"BU HELVA ÖLEN HUKUKU TOPRAĞA VERMENİN HELVASIDIR"