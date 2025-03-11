CHP'li 4 belediyeye soruşturma başlatıldı

CHP'li belediyelere operasyonlar tüm hızıyla sürüyor. Terör örgütü DHKP-C 'ye 2014-2016 yılları arasında Sarıyer, Şişli, Ataşehir ve Maltepe belediyeleri ihaleler üzerinden finansman sağladıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 34 adrese baskın yapıldı, 32 şüpheli gözaltına alındı. Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç hakkında da gözaltı kararı verilirken, Maltepe eski Belediye Başkanı Ali Kılıç, Mağdur sıfatıyla ifadeye çağırıldığı belirtildi. Maltepe eski Belediye Başkanı Ali Kılıç mağdur, Şişli Eski Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve Şişli eski Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül tanık safıtayla ifadeye çağırıldı.

BELEDİYELERDE İHALELERE GİRDİLER

Ayrıca aynı tekstil firmasının 2014-2015 yılları arasında Sarıyer ve Şişli Belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği, ihalelerde çocuklara dağıtılmak üzere kazak ve tişört alımı yapıldığı, söz konusu belediyeler hakkında Mülkiye Müfettişi tarafından yapılan incelemelerde ihalede yolsuzluklar tespit edildiği, kazak ve tişörtlerin ihale şartlarına uyulmadan bu tekstil firmasına verildiği ve piyasa bedelinin üzerinde fiyatlardan alımlar yapıldığı, ürünlerin kim veya kimlere dağıtıldığının belirlenemediği, ihale evrakları üzerinde oynama yapıldığına ilişkin tespitlerin bulunduğu, dolayısıyla Sarıyer ve Şişli Belediyelerinden ihale yoluyla DHKP/C silahlı terör örgütüne finans sağlandığı tespit edildi.

4 BELEDİYEYE OPERASYONDA 32 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda DHKP/C silahlı terör örgütünün yapılanmalarından olan İKOM içerisinde 2 şüpheli, DİH ve tekstil firması içerisinde 12 şüpheli, ayrıca 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağlayan Ataşehir Belediyesi'nde 3, Maltepe Belediyesi'nde 5, Sarıyer Belediyesi'nde 8 ve Şişli Belediyesi'nde 8, toplamda 38 şüpheli tespit edildi. Sabah saatlerinde Maltepe, Kâğıthane, Şişli, Sarıyer, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Sultangazi, Pendik, Beylikdüzü, Bağcılar, Kartal, Ümraniye, Fatih, Ataşehir, Beykoz'da 31 adrese, il dışında ise Samsun, Bursa, İzmir olmak üzere toplam da 34 adrese yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Arama işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yurtdışında 2 şüphelinin de cezaevinde tutuklu olduğu tespit edildi.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANINA GÖZALTI KARARI

Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç hakkında da gözaltı kararı verildi.

HAYRİ İNÖNÜ VE EMİR SARIGÜL VE ALİ KILIÇ İFADEYE ÇAĞIRILDI

Soruşturma kapsamında Maltepe eski Belediye Başkanı Ali Kılıç mağdur, Şişli Eski Belediye Başkanı Hasan Hayri İnönü ve Şişli eski Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül tanık safıtayla ifadeye çağırıldı.

DAHA ÖNCEDE ATAŞEHİR VE KARTAL BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCILARI TUTUKLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde de ‘Kent Uzlaşısı’ soruşturmasında gözaltına alınan aralarında Ataşehir ve Kartal belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 10 kişi çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanmıştı.