CHP'li 22 milletvekilinin istifası cebinde. Özgür Özel canlı yayında açıkladı

CHP lideri Özgür Özel, 22 milletvekilinin istifasıyla ara seçim tartışmalarını değerlendirdi. Anayasa’ya göre 90 gün içinde sandık kurulabileceğini belirten Özel, “İhtimal dahilinde” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV’de katıldığı canlı yayında, 22 milletvekilinin istifasıyla ara seçim yapılacağı iddialarını değerlendirdi. Özel, bu senaryonun Anayasa’da açıkça belirtildiğini ve ihtimal dahilinde olduğunu ifade etti.

ANAYASI NE DİYOR?

Özel, Anayasa’ya göre ara seçimin, milletvekilliği sayısının yüzde 5’i (30 vekil) boşalırsa 90 gün içinde yapılması gerektiğini vurguladı. Şu anda, rahmetli Sırrı Süreyya Önder’in vefatıyla birlikte 8 milletvekilliği boş. Eğer 22 vekil daha istifa ederse, toplam 30 boşluk oluşacak ve ara seçim zorunlu hale gelecek. Özel, bu sürecin Kasım ayını beklemeden gerçekleşebileceğini belirtti.

İSTİFA SÜRECİ

Milletvekili istifalarının Meclis’te oylanması gerektiğini hatırlatan Özel, bir partinin istifaları reddetmesinin mümkün olduğunu, ancak bunun siyasi maliyet yaratacağını söyledi. “Sandıktan kaçan parti millete hesap verir” diyen Özel, ara seçimin kaçınılmaz olabileceğini vurguladı.

Ara seçim durumunda Kastamonu, Uşak, Kütahya, İstanbul 1. ve 3. bölgeler gibi illerde sandık kurulacak. Eğer istifalar 30’u aşarsa, diğer boşalan bölgelerde de seçim yapılacak. Özel, erken seçim değil, ara seçim tartıştıklarını netleştirdi.

Siyasi kulislerde, CHP’nin ara seçimi zorlayarak hükümeti baskı altına almayı hedeflediği konuşuluyor. Özel, henüz böyle bir karar alınmadığını, ancak konunun detaylıca değerlendirildiğini belirtti.