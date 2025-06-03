İBB soruşturmasında 4 kişi hakkında tutuklama talebi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İBB soruşturmasında 4 kişi hakkında tutuklama talebi!

Son dakika... CHP'li belediyelere yönelik soruşturmada 4 kişi hakkında tutuklama talep edildi. Ali Sukas, Aykut Erdoğdu, Veysel Erçelik ve Gürkan Polat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İBB'ye yönelik düzenlenen 5'nci dalga operasyonlarda gözaltına alınanlardan 4 kişi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ genel müdürü Ali Sukas, Eski Beylikdüzü BB danışmanı Veysel Erçevik ve Beylikdüzü BB asistanı Gürkan Polat tutuklamaya sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

31 Mayıs günü sabahın erken saatlerinde İBB'yi hedef alan bir operasyon daha gerçekleşti. 5'nci dalga olarak adlandırılan bu operasyonda başta belediye başkanları olmak üzere, 47 partili hakkında gözaltı karar verilirken 34 kişi gözaltına alınmıştı.

Daha sonra ise gözaltı kararı sayısı 49'a gözaltına alınan kişi sayısı ise 38'e çıktı.

Gözaltına alınan isimler arasında Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanları ve eski CHP'li milletvekili Aykut Erdoğdu bulunuyordu.

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