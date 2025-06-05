CHP'li 5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı

CHP'li Avcılar, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 belediye başkanı gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"1. İstanbul İli Avcılar İlçe Belediye Başkanı Utku Caner ÇAYKARA;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında "İcbar Suretiyle İrtikap" suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;

Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

2. İstanbul İli Büyükçekmece İlçe Belediye Başkanı Hasan AKGÜN;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/76021 sayılı dosyasında hakkında “Rüşvet Almak ve İcbar Suretiyle İrtikap" suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/895 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;

Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

3. İstanbul İli Gaziosmanpaşa İlçe Belediye Başkanı Hakan BAHÇETEPE;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında "Rüşvet Almak" suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/337 sorgu numaralı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;

Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

4. Adana İli Ceyhan İlçe Belediye Başkanı Kadir AYDAR;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında "İcbar Suretiyle İrtikap" suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;

Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır.

5. Adana İli Seyhan İlçe Belediye Başkanı Oya TEKİN;

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/236201 sayılı dosyasında hakkında "icbar Suretiyle İrtikap" suçundan soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 03.06.2025 tarihli ve 2025/615 sorgu sayılı kararı ile tutuklanmasına karar verilmesine istinaden;

Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır."