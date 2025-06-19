CHP'li 81 il başkanından ortak tavır!

CHP'li 81 il başkanı Ankara'da toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, "Adına kayyum da deseler, butlan da deseler, 81 il başkanımız bu kararı tanımayacaktır. Bu iradeyle; 81 İl Başkanı olarak, butlan ve kayyum tartışmalarına karşı önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, önceki dönem genel başkanlarımıza, milletvekillerimize, partimizde görev yapmış ve yapmakta olan tüm yöneticilerimize ve büyük örgütümüze çağrımızdır; ülkemizin ikinci kurtuluş mücadelesini verdiğimiz bugünlerde hepimize düşen görev birlik içerisinde partimize yönelik kuşatmayı dağıtmak ve partimizi iktidara taşımaktır" dedi.

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CHP'li 81 il başkanı Ankara'da bir otelde kurultay tartışmaları gündemiyle bir araya geldi. İl başkanları yaklaşık beş saat süren toplantının ardından CHP Genel Merkezi'nin önünde açıklama yaptı. Bildiriyi okuyan Ankara İl Başkanı Ümit Erkol şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu gücü, halkın vicdanı ve demokrasinin teminatı olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin 81 İl Başkanı olarak kamuoyuna sesleniyoruz; milletimiz, hiç olmadığı kadar derin ve yıllara yayılmış bir yoksulluk kriziyle boğuşmaktadır. Bölgemizde savaşların tırmanması ile istikrarsızlıklar da gün geçtikçe büyümektedir. Mevcut iktidar ise sorunları çözmeyi ve esas işlerini bırakmış, muhalefet ile uğraşmakta, elindeki gücü yalnızca kendi dar çevresinin çıkarları için kötüye kullanmaktadır. Bugün tam bağımsız, tam demokratik bir Türkiye hedefinin sürükleyici merkezi ve bir sonraki iktidarın adresi CHP’dir.

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"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ SAYIN EKREM İMAMOĞLU’NUN YANINDAYIZ"

CHP, 38. Olağan Kurultayımızın delegelerinin hür iradesi ile Sayın Özgür Özel’i Genel Başkan olarak seçmiştir. Kurultayımız sonrası 81 İl Başkanı ve örgütümüzün tüm kademeleri Genel Başkanımız öncülüğünde birlik içerisinde yerel seçime odaklanmıştır. Partimiz, 31 Mart seçimlerinde Türkiye’nin birinci partisi olarak, ülkemizi içinde bulunduğu karanlıktan çıkaracak büyük değişimin başlangıç adımlarını yerelde iktidar olarak atmıştır. Yerel seçim sonrası, üyelerimizin hemen hemen tamamının katılımıyla ve dayanışma oylarıyla toplam 15,5 milyon vatandaşımız Cumhurbaşkanı Adayı olarak Sayın Ekrem İmamoğlu’nu seçmiştir ve partimiz emin adımlarla iktidara yürümektedir. AKP yönetiminin partimize dönük, düşmanlığa varan husumetinin ve saldırılarının ana sebebi budur. Bu saldırılara karşı, gözaltına alınan, tutuklanan, iftiraya uğrayan ve yargı kıskacına alınan tüm yol arkadaşlarımızın ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun yanındayız. Onlar yoksulluğa karşı mücadele ettikleri için, rantla değil halkla yan yana durdukları için, iktidara değil millete hesap verdikleri için hedef alınmışlardır.

"CHP ÖRGÜTLERİ OLARAK, ASLA HALKIMIZIN VİCDANIYLA TERS DÜŞECEK YERDE DURMADIK, DURMAYACAĞIZ"

CHP, 9 Eylül 1919’da Sivas Kongresi ile temelleri atılmış bir partidir. O günden beri, kongre ve kurultaylar partisi olmuştur. CHP aynı zamanda bir örgüt ve kadro partisidir. Halkın içinden yetişmiş kadroların; söz, yetki ve karar sahibi olduğu Türkiye’nin en demokratik partisidir. CHP, iktidar eliyle dizayn edilecek bir parti değildir. CHP, siyasallaşmış yargı oyunlarıyla ve siyaset mühendisliğiyle rotası belirlenecek, şantaj ve tehditle dize getirilecek parti değildir. Partimize yönelik baskılar bizleri yıldırmaz, aksine örgütümüzün mücadele azmini perçinler. Her hafta meydanlardan yükselen 81 ilde milletin kalelerinde yükselen ses, bu azmin ve halkımızın sesidir. Bizler de CHP örgütleri olarak, asla halkımızın vicdanıyla ters düşecek yerde durmadık, durmayacağız.

"ADINA KAYYUM DA DESELER, BUTLAN DA DESELER, 81 İL BAŞKANIMIZ BU KARARI TANIMAYACAKTIR"

19 Mart darbe girişimiyle başlayan süreçte Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğinde 81 ilde tüm örgütlerimiz, tam seferberlik ile geceli gündüzlü çalışarak ülkemizin ve halkımızın geleceğini savunmak için tüm bedelleri göze almıştır. Zira, 23 yılın ardından tükenen AKP’nin yerine halkın iktidarının kurulması tarihsel bir zorunluluktur. Bizler de tarihsel görevimizi yerine getirmekten bir adım dahi geri adım atmayacağız. İktidar güdümündeki siyasallaşmış yargının aparatları partimiz hakkında ne karar verirse versin; adına kayyum da deseler, butlan da deseler, 81 il başkanımız bu kararı tanımayacaktır. Tüm il başkanlarımız CHP 38. Olağan Kurultay ve 21. Olağanüstü Kurultay iradesinin yanında yer alacaktır, üye ve delege iradesiyle seçilmiş gerçek yönetimi esas alacaktır.

"HEPİMİZE DÜŞEN GÖREV BİRLİK İÇERİSİNDE PARTİMİZE YÖNELİK KUŞATMAYI DAĞITMAKTIR"

Bu iradeyle; 81 İl Başkanı olarak, butlan ve kayyum tartışmalarına karşı önceki dönem Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na, önceki dönem genel başkanlarımıza, milletvekillerimize, partimizde görev yapmış ve yapmakta olan tüm yöneticilerimize ve büyük örgütümüze çağrımızdır; ülkemizin ikinci kurtuluş mücadelesini verdiğimiz bugünlerde hepimize düşen görev birlik içerisinde partimize yönelik kuşatmayı dağıtmak ve partimizi iktidara taşımaktır. Biz buradayız, omuz omuzayız. Demokrasinin kalesine, baba ocağımıza sahip çıkıyoruz. CHP halkın partisidir, gücünü halktan alır. Şanlı tarihimizden bildiğimiz üzere; halkın gücü, sarayın fermanlarını yırtıp atacak kadar büyüktür."