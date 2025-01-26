CHP’li 81 il gençlik kolları başkanından Cem Aydın’a destek

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dolayısıyla, “kamu görevlisine hakaret” ve “terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek” suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Aydın, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilmesinin ardından yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

CHP’nin 81 il gençlik kolları başkanı, bugün CHP Genel Merkezi’nde Aydın’a destek amacıyla açıklama yaptı. CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Okan Türkmen’in okuduğu ortak açıklama şöyle:

“Genel Başkanımız Cem Aydın’a uygulanan hukuksuz ve fiili gözaltıyla verilmek istenen göz dağının amacını biliyoruz. Yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla gençliğe savaş açtıkları malum. Bizler bu resti görüyoruz. Baskı ve zorbalığa karşı geri adım atmayacağımızı ilan ediyoruz. 22 yıllık çürümüş iktidar baskı ve zorbalıkla ülkeyi yönetmeye kararlı gözüküyor. Bilsinler ki bizler de mücadelede kararlıyız. Bu iktidar, halkın en temel ihtiyaçlarını karşılamaktan acizdir. Gençlerin gelecek hayallerini çalacak kadar arsız ve ülkemize yaşattıkları türlü felaketlerin sorumluluğunu alamayacak kadar basiretsiz bir iktidar var. ‘Mülakatları kaldıracağız’ sözü verdiler, tutmadılar. 2024’ü ‘Emekli Yılı’ ilan ettiler, emeklinin canına okudular. Gençlerin en temel eğitim haklarını barınma krizi yüzünden ellerinden aldılar. Memleketimizin gençleri iş bulamaz hale geldi, evlerine kapandı; yerlerine göçmen işçi ithal ettiler. AKP iktidarı milyonlarca genci umutsuzluğa sürükledi, hayatını kararttı, neşesini çaldı.

“GÖREVİMİZ AÇIK: BU HALKI, BU İKTİDARDAN KURTARMAK”

Umutsuzluk sarmalından çıkmak, karanlık günleri geride bırakmak, ülkemizi hak ettiği yere taşımak için partimiz bir yürüyüş başlatmıştır. Bilinmelidir ki Gençlik Kollarımız, bu yürüyüşün en dinamik gücü ve öncüsü olacak şekilde kendini inşa etmiş, sahada var gücüyle çalışmaktadır. Bizler il başkanları olarak 81 ilimizde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kararlılığıyla, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, Gençlik Kolları Genel Başkanımız Sayın Cem Aydın’ın öncülüğünde iktidara yürüyen partimizin en çalışkan neferleri olarak görev başında olmaya devam edeceğiz. Görevimiz açık: Bu halkı, bu iktidardan kurtarmak.

“CHP GENÇLİĞİ SANDIKTA DEVRİ İKTİDARINIZA SON VERECEKTİR”

Halkın desteğini yitirdiğini bilenlerin, ellerinde kalan son baskı gücüyle siyaseti dizayn etme çabası beyhudedir. Türkiye Cumhuriyeti siyasetin temelini atan Atatürk’ün izinde, bundan sonraki dönemde de Atatürkçüler devam ettirecektir. CHP Gençlik Kolları’nın bu dönem harcını karan, geleceği kuran siyasi kadroları ülke siyasetine damga vuracaktır. Gençlik Kolları Genel Başkanımız Sayın Cem Aydın’ı haftada üç gün imza atmaya çağırarak yıldırmak, bizleri sindirmek istiyorlar. Aslında istiyorlar ki gençler konuşmasın, gençler siyaset yapmasın. İktidarın bu arzusu hayalden ibarettir. Hatırlatıyoruz; darbe dönemi uygulamalarıyla sindirmeye çalıştığınız CHP gençliği halkla daha çok buluşacaktır, sandıkta devri iktidarınıza son verecektir. CHP gençliği, geçmişte olduğu gibi bugün de direnişin simgesi olacak ve size boyun eğmeyecektir. En büyük gücümüz ve güvencemiz halktır.

“GENEL BAŞKANIMIZ CEM AYDIN’IN DAİMA YANINDAYIZ”

Siyaseti tuzaklar ve kumpaslarla dizayn etmeye çalışanlardan Türkiye kurtulacak, halkımızın iradesi galip gelecek, sandıkta bu hukuksuz yönetim hak ettiği dersi alarak sahneye veda edecek, erken seçimi gençler getirecektir. Bizlere yaşatılan baskıları, zor dönemlerin onur nişanesi olarak taşıyacağız. Türkiyemize hukuk, demokrasi ve özgürlük geldiğinde bu utanç günlerinin faillerinin ne durumda olacağını görmek için yakın tarihimizde kumpas davalarına girişenlerin içinde bulunduğu durumdan ibret alınmalıdır. 81 ilin il başkanları olarak altını çiziyoruz: Bir kişi bile eksilmeyeceğiz, bir kişiyi bile yalnız bırakmayacağız. Genel Başkanımız Cem Aydın’ın daima yanındayız.”