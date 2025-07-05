CHP'li Adana, Adıyaman ve Antalya belediyelerine şafak baskını! Zeydan Karalar, Abdurrahman Tutdere ve Muhittin Böcek gözaltında...

CHP'li belediyelere operasyon dalga dalga devam ediyor. 19 Mart'ta İBB'ye yapılan operasyon ile başlayan süreçte İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dışında pek çok belediye başkanı gözaltına alınmıştı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine seçilen Başkan Vekili Ahmet Şahin ve beraberindeki 12 kişi gözaltına alındığı açıklandı.

Ayrıca Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve beraberindeki 2 kişi gözaltına alındı. Toplamda 18 kişi gözaltına alınmış oldu.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DETAYI

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ile Adıyaman Belediye Başkanının da arasında olduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ADIYAMAN VE ADANA OPERASYONLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında; Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sabah saatlerinde evinden gözaltına alındı.

TUTUKLU BAŞKANIN YERİNE GELEN VEKİLDE ALINDI

Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine seçilen Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alınanlar arasında yer alması dikkat çekti.

MUHİTTİN BÖCEK DE GÖZALTINDA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek dahil 2 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Böcek’in gözaltına alınmasının nedeninin Yusuf Yadoğlu’nun ifadesi sonucu olduğu belirtildi.

Muhittin Böcek de gözaltında! Operasyonlar Antalya’ya da sıçradı