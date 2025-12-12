CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, sporda yasa dışı bahis ve sanal kumara karşı yürütülen operasyonları TBMM'de ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Yasa dışı bahsin ekonomik boyutuna dikkat çeken Adıgüzel, şöyle konuştu:

"Türkiye sanal kumarı, yasa dışı bahsi konuşuyor. O kadar büyük olaydan bahsediyoruz ki resmi rakamlar vermek istiyorum. 2024 Sayıştay raporlarına göre Spor Toto hasılatı, yani yasal olan miktarı tam 581 milyar 496 milyon liradan bahsediyoruz. 2025 yılı için bu miktarın 1 trilyonu geçmesini bekliyoruz. Geçmiş verilere göre eski Spor Toto Teşkilat Başkanı’nın ve MASAK raporlarının gösterdiğine göre bunun en azı 5 ila 8 katı da yasa dışı bir bahis rakamı var. Türkiye’deki yasal olmayan bahis ve sanal kumarın cirosunun 4 ila 8 trilyon lira arasında olması beklenir.

Eski MASAK Başkan Yardımcısı’nın ifadesiyle Türkiye’de yasal bahis hacminin 8 katından daha fazla bir yasa dışı bahis hacmi olduğunu ve 8 ila 10 milyon kişinin yasa dışı bahis oynadığını söylüyor. 2018 yılındaki Spor Toto Teşkilat Başkanı, daha sonra Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, o dönemki yasal bahisin Spor Toto hasılatının tam 5 katı yasa dışı bahis olduğunu ifade etmiştir. O zaman bunun Sayıştay’ın açıkladığı 581 milyar 496 milyon liralık yasal bahsin en az 5 ila 8 katı bir yasa dışı bahis olduğunu, önümüzdeki yıllarda bunun daha fazla artacağını söyleyebiliriz."

"SAYIN ERDOĞAN SÖYLEMEKLE Mİ KALACAK İCRAATE Mİ GEÇECEK BUNU GÖRECEĞİZ"

Yasa dışı bahisle mücadele için daha önce de iktidara uyarılar yaptığını belirten Adıgüzel, yasa dışı bahsin önüne geçilmesinin spor kulüplerine ek finansman kaynağı olarak yansıyacağını belirten Adıgüzel, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde hem bazı sporcuların hem de bazı hakemlerin de bu yasa dışı bahse dahil oldukları gündeme gelmişti. Nihayet Sayın Cumhurbaşkanı dün bu işe el attı, ‘Bu işin kökünü kurutacağız. Bu siyaset üstü bir mesele, bu bir milli güvenlik meselesi’ diyor. Sayın Erdoğan, günaydın demek lazım. Siz daha bunu yeni söylüyorsunuz. 2020 yılı Aralık ayında basın toplantısında ben yasal bahisin 5-6 katı kadar yasa dışı bahis olduğunu, bunun kayıt altına alınması gerektiğini, bunu çözemeyiş sebebiniz nedir diye Spor Bakanı’na sordum. Ya bu işten nemalanan yandaşlarınız var ya bu işi beceremiyorsunuz. 2021 yılının aralık ayında Spor Bakanlığı’nın bütçesinde Muharrem Kasapoğlu’yla tartışmaya girdik yasa dışı bahis konusunda ve Spor Toto’nun gelirlerinin usulsüz dağıtımlarıyla ilgili. Bunun bir milli güvenlik konusu olduğunu, Türkiye’deki birçok terör örgütüne, uyuşturucu çetelerine finansman kaynağı olabileceğinden bahsediyoruz. Buna rağmen bugüne kadar sesimizi dinlemediler. Sayın Erdoğan söylemekle mi kalacak icraate mi geçecek bunu göreceğiz.

Avrupa’daki büyük spor kulüpleri bahis işlerini finansman kaynağı olarak kullanıyor. Bizim kulüplerimiz bunu kullanamıyor, kullanamadıkları gibi bahis oynayan sporcular ve hakemler nedeniyle töhmet altında kalıyor. Avrupa’daki büyük kulüpler bu işten nemalanırken biz de bu bahis işi iyi yönetilemediğinden bu hale geliyor sporumuz. Bu bahis meselesi esasen basit bir mesele değil, bir yönetilememe meselesidir. Bu süreci devletin yönetememesinden kaynaklanıyor.

1 Temmuz 2025 tarihli MASAK’ın karapara aklama risklerinin değerlendirilmesine ilişkin raporuna göre 10 tane suç var. Burada yasa dışı bahis ve kumar ikinci sırada yer alıyor. Türkiye’nin nasıl bir riskle karşı karşıya olduğunu MASAK raporunda da ortaya koymuş. Bu iş, Türkiye için hem büyük riskler hem büyük fırsatlar barındırıyor."