CHP'li Ağbaba Osman Gökçek'in 600 milyon liralık malikanesini ifşa etti

TBMM Genel Kurulu Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçelerini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplandı.

Genel Kurul'da konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yanında getirdiği büyük kartlara bastırılmış fotoğraflarla kürsüye çıktı ve fotoğraflarla "iki Türkiye'yi karşılaştıracağını" belirterek, şunları söyledi:

"Bir Türkiye'de fakirlik var, işsizlik var, açlık var, yoksulluk var ama ahlak var, edep var, çalışma var, vergi var. Bu Türkiye'de herkes yoksullukta buluşmuş. Asgari ücretlinin aldığı maaş kiraya yetmiyor. Emekli, 12 bin 500 lirayla sadece yaşamaya çalışıyor. Mühendisi, öğretmeni, polisi, doktoru bu Türkiye'de geçinemiyor. Beyaz yakalı ile mavi yakalı buluşmuş durumda. Karı koca doktor olanlar çocuklarını özel okulda okutamıyor. Artık bu insanların bir ev sahibi olması mümkün değil. Türkiye'de artık orta sınıf yok, en alttakiler ve en üsttekiler var. Sizleri tebrik etmek lazım yeni yeni deyimler kazandırıyorsunuz; ev genci, eğitimli yoksul, çalışan ama yoksul. Bunlar sizin Türkiye'ye kazandırdığınız deyimler.

Ama öbür Türkiye'de zenginlik var, rüşvet var, hırsızlıktan dolayı israf var, şatafat var, haksız kazanç var ama hiç vergi yok. Birileri alın teri dökmeden, ömründe bir gün tüccarlık yapmadan zenginleşiyor. Bunun hesabını hiç kimse somuyor."

Şehit ailelerinin evleri ile İzmir'de beş çocuğun hayatını yangında kaybettiği evin fotoğrafını gösteren Ağbaba, "Bu, Türkiye'nin fotoğrafı. Bir tarafta krallar gibi hırsızlık, yolsuzluk yaparak, rüşvetle yaşayanlar diğer tarafta açlıkta yanan insanlar. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi taksi şoförlüğü yaparken öldü. 79 yaşındaki emekli geçinemediği için çalışırken inşaattan düşerek öldü" dedi.

Veli Ağbaba konuşmasını şöyle sürdürdü:

"OSMAN GÖKÇEK KİM; UYUŞTURUCU BARONU MU"

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni 25 yıl yöneten Melih Gökçek ve oğlu Osman var. Bu evin arsası 4 bin metrekare olarak alınmış Osman Gökçek tarafından. Büyümüş, büyümüş 14 bin metrekare olmuş. Bu arsayı satan Korkut Ata kim; Beyaz TV'nin Yönetim Kurulu üyesi. Elinizi vicdanınıza koyun. Bir yoksulluğa bakın, yanan çocuklara bakın bir de haksızca zenginleşenlere bakın, bir de Osman Gökçek'in malikanesine bakın. Bu malikaneyi dünyada üç kişi yapar; Kolombiya'daki uyuşturucu baronları, Arap şeyhleri, hırsızlar. Size soruyorum Osman Gökçek kim; uyuşturucu baronu mu, Arap şeyhi mi, hırsız mı? Takdir sizin.

Burada 'al ver' ilişkisi var. ABB bir aileye iş veriyor, davet usulü ihale veriyor. Aile de bunun karşılığında arsa veriyor, araba veriyor. Bu inşaatı kim yapıyor; Binko İnşaat. Bu inşaat Ankapark'ı da yapan firma. Dünya tarihinde belediye eliyle yapılmış en büyük yolsuzluk, 810 milyon dolar. 810 milyon dolarlık işi alan şirket Osman'ın müteahhidi. Kimse kimseye 5 kuruş verir mi? Hele bunlar verir mi? Bu para emekli olup da sakız satanların parası, simit satanların, doğal gaz faturasını ödeyemediği için soğukta yaşayanların parası. Hepimizin parası. Birileri haram parayla zenginleşmeye devam ediyor.

BEYAZ TV HANGİ PARAYLA KURULDU?

Sormak lazım, Beyaz TV hangi parayla kurulmuş, kimin parasıyla kurulmuş? Bir ev, bir bekar adam 250 metrekare kapalı havuzu neden yapar, 160 metrekare salonu neden yapar, 110 metrekare eğlence odasını neden yapar? Acaba babası onu dinazor parkına götürmediği için mi? Bu evin değeri 600 milyon. Ülkede çivi çıkmış durumda. Eski Türkiye'de utanma duygusu vardı."