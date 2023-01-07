CHP'li isim Altı Masa'da çalışmaların hangi noktaya geldiğini açıkladı

CHP Kars İl Başkanlığı’nın açılış töreni bugün CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin’in katılımıyla yapıldı. Ahmet Akın, konuşmasında şunları kaydetti:

AHMET AKIN: KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK

“Hepimiz hemşeriyiz, birlik beraberlik içerisindeyiz. Türkiye’nin önünün açılmasına, rahatsızlık duyanların rahatsızlıklarından kurtulmasına, gençlerimizin önünün açılması, evlatlarımızın yurt dışında yaşama hayalleri kurmayıp kendi ülkelerinde yaşamak için can atması, kadınlarımızın özgürlük içerisinde, İstanbul Sözleşmesi’nin gerçekleştirildiği bir Türkiye’de, birlik beraberlik içerisinde yaşadığı, insanlarımızın refah içerisinde olduğu bir Türkiye inşa edeceğiz. Çok az kaldı. Burada Millet İttifakı’nı, altılı masayı oluşturan bileşenlerinin il başkanları burada. Hepsini saygıyla selamlıyorum. Bakın, bu masa Türkiye’nin geleceği, bu ülkede ortak akıl nasıl inşa edilir, altı lider önce vatan diyerek mücadele içerisine girdi. Çok çalışıyoruz, birlik beraberlik içerisinde bunu sonlandıracağız. Şunun şurasında 3 ay kaldı. 3-4 ay bir zaman kaldı. Ama istiyoruz ki, bu seçim bir an evvel gelsin, milletimiz de rahat bir nefes alsın. Bu il binamız Türkiye’ye, Kars’a uğurlu gelecek.

Bu ülkede rahat nefes alacağız. Çok az kaldı, gerçekten. Bakın, altılı masada program bitti. Çalışma programı, hükümet programı hazırlandı. Her şeyi kademe kademe bir noktaya getirdiler. Ancak, ortak aklı içine sindiremeyenler, tek adam aklıyla yaşamayı düşünenler bunu anlayamıyorlar. Ancak şunu size söyleyeyim, korkunun ecele faydası yok. Çok az kaldı, geliyor gelmekte olan. Çok az kaldı.”

AYLİN NAZLIAKA: BİZLER, GENEL BAŞKANIMIZI ADAY OLARAK GÖRMEK İSTİYORUZ

Akın’ın ardından CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Nazlıaka şöyle konuştu:

“Bizler iktidar yürüyüşümüzü ittifak ortaklarımızla birlikte büyük bir kararlılıkla, büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. İktidara geldiğimizde neler yapacağımızı çok net planladık. Ödevimizi yaptık. Yani, ilk bir hafta içerisinde ne yapacağız, ilk 100 gün içerisinde ne yapacağız, ilk bir yıl içerisinde ne yapacağız, iktidarda kaldığımız süre içerisinde ne yapacağız. Bunları tek tek planladık. Şimdi de bunları masada ortaklaştırıyor liderler.

Bizim iktidara geldiğimiz yapacak birçok projemiz var. Ama Cumhur İttifakı’nın tek bir projesi var biliyor musunuz, nedir o proje? Altılı masayı yıkmaya çalışıyorlar. Ama altılı masa, inadına her geçen gün iktidar yürüyüşünü daha da sağlamlaştırarak sürdürüyor, her geçen gün ipi göğüslemeye daha da yakınlaşıyor.

Bundan sonraki süreç, adaylık konuşmalarının istişare edileceği bir süreç olacak. Elbette biz CHP’lilerin gönlünde tek bir aday var. Bizler, liderimizi, Genel Başkanımızı aday olarak görmek istiyoruz. Diliyoruz ve umuyoruz ki altılı masadan da bu yönde bir karar çıkar. Ancak altılı masanın kararına ipotek koymak gibi bir hadsizlik yapmayacağım. Özellikle şunu vurgulamak isterim. Bu seçim, iki aday arasında gerçekleşen bir seçim olmayacak. Yanlış duymadınız, bu seçim iki aday arasında gerçekleşen bir seçim olmayacak. Bu seçim, iki zihniyet arasında gerçekleşen bir seçim olacak. Bir tarafta tek adamı savunanlar, diğer tarafta demokrasiyi savunanlar olacak. Bir tarafta yargıyı siyasi vesayet altına almaya çalışanlar, üstünlerin hukukunu kurmaya çalışanlar, diğer tarafta hukukun üstünlüğü için mücadele edenler olacak. Bir tarafta sarayın beslemeleri, diğer tarafta halkın evlatları olacak. Bir tarafta yoksulluğu siyasi bir ranta dönüştürmeye çalışanlar, diğer tarafta yoksulluğu yok etmek isteyenler olacak. Bir tarafta medyayı baskı altına alanlar, diğer tarafta basın özgürlüğü ile halkın haber alma özgürlüğüne sahip çıkanlar olacak.

Biz doğru taraftayız değerli arkadaşlar. Bu seçim aslında kötüler ile iyiler arasında bir seçim olacak. Bizim tarafımız belli. Biz iyilikten, demokrasiden, adaletten temel insan haklarından yanayız. İşte o yüzden, mücadelede de yürek yüreğe olacağız.”

ENSAR AYTEKİN: BU BİNA HAK, HUKUK, ADALET ARAYAN HERKESİN OLACAK

CHP Balıkesir Milletvekili Aytekin ise şöyle konuştu:

“Bu bina sadece CHP’lilerin değil, halkındır, halkın olacak. Ezilenlerin olacak, dışlananların olacak, kadınların, çiftçilerin olacak. Hayvanlarını besleyemediği için hamile ineklerini mezbahaya vermek zorunda kalan üreticilerin olacak. Toprağına gübre atamayan köylülerimizin, çiftçilerimizin olacak. Kepenk kapatan esnafımızın olacak. Kadınlarımızın olacak. İş bulamayan, umudu tükenen gençlerimizin olacak. Özetle hak, hukuk, adalet arayan herkesin olacak. Herkesi CHP’ye davet ediyorum.

İkincisi, bu toprakları bize vatan yapan, şehitlerimizi, kahramanlarımızı, Sarıkamış şehitlerini anmak için buradayız. Yarın Sarıkamış’ta olacağız. O yiğit, kahraman geçmişin önünde, anıları önünde saygı duruşunda bulunacağız.

Kars’tan ayrılırken şu umutla ayrılacağım. Türkiye’nin dört bir yanına gidiyoruz. Kars’ın geçmişten bu yana siyasi kimliği Türkiye’de bilinir. Ama hepimizin boynunu büken, başımızı öne eğen bir sorun var. CHP, neden Kars’ta milletvekili çıkartmıyor, çıkartamıyor son yıllarda? Yerelde neden iktidar değiliz son yıllarda? Bunun sorumlusu, sebebi hepimiziz, bizler, ben, Kars’ta yaşayan herkes.

Birileri bu milleti böldü, parçaladı. Bir dönem daha iktidar olmak, bir koltuk daha kapabilmek için bu milleti böldüler, parçaladılar. Biz bu milleti birleştireceğiz. O ‘Millet, zillet’ diyenlere inat, cebinde Türkiye Cumhuriyeti kimliği taşıyan herkes bizim milletimizdir, vatandaşımızdır. Başımızın tacıdır.”