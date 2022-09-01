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CHP’li Ahmet Akın: En düşük fatura elektrikte 417 lira doğal gazda ise 1200 lira olacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, dün gece elektrik ve doğal gaza yapılan zamlar nedeniyle milyonlarca ailenin faturasını ödeyemez duruma geleceğini belirterek, ”En düşük fatura elektrikte 417 lira, doğal gazda ise 1200 lira olacak. Faturasını ödeyemeyen aile sayısı artacak." dedi.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 20:41
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CHP’Lİ Ahmet Akın’dan elektrik ve doğal gaz zamlarına tepki: En düşük fatura elektrikte 417 lira doğal gazda ise 1200 lira olacak

CHP’li Ahmet Akın: En düşük fatura elektrikte 417 lira doğal gazda ise 1200 lira olacak
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CHP Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, dün gece elektrik ve doğal gazda tüm abonelere gelen zamlarla yıl bitmeden faturaların katlanacağına işaret etti. Akın, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"HEM FATURALARA HEM DE HAYAT PAHALILIĞINA YANSIYACAK"

“EPDK tarife dönemi olmamasına karşın bütün abone türlerinde zam yaparken, BOTAŞ da yaklaşan kış ayları öncesinde bütün abone gruplarında doğal gaza zam yaptı. Kara kış öncesi enerjiye yapılan zamlar üretim maliyetlerini yükselteceği için vatandaşlara faturaların yanı sıra hayat pahalılığı olarak da yansıyacak. Enerjiye kara kış öncesi yapılan bu zamlar kış aylarının vatandaşlarımız için çok zor geçeceğini gösteriyor. Dünya genelinde ülkeler enerji maliyetlerinin yükünü kendi vatandaşlarının üzerinden almak için adımlar atarken, AK Parti iktidarı kendi yanlış politikaların bedelini zam olarak vatandaşa kesti.

“KONUTLARDA YÜKSEK KADEME ZAMMI YÜZDE 200 OLDU”

2022 yılının başında Cumhuriyet tarihinin en büyük zammını yapan iktidar, düşük kademede yüzde 51, yüksek kademede ise yüzde 127 oranında zam yapmıştı. Göstermelik KDV indiriminin ardından 1 Haziran’da yüzde 15 ve son olarak 1 Eylül itibarıyla yapılan yüzde 20 oranında zamla; konut abonelerinde yıl bitmeden düşük kademe yüzde 94,5, yüksek kademe ise yüzde 200 zamlanmış oldu. Ticarethanelerde 9 ay içinde yapılan zam yüzde 192 olurken, sanayide ise yüzde 322 olarak gerçekleşti.

“ASGARİ TÜKETİMDE BİLE FATURA 417 LİRAYA ÇIKIYOR”

Konutlarda asgari bir tüketim olarak kabul edilen aylık 240 kilovatsaatin 2021 yılında faturaya yansıması 210 lira olurken; son yapılan zamla birlikte bugün faturaya yansıması 417 liraya çıktı. Ticarethane ve sanayide artış ise faturaların adeta dörde katlanmasına neden olurken, tarımsal sulamaya yapılan yüzde 20 oranındaki zam ise kış aylarında gıda enflasyonunun daha da artmasına neden olacak.

“PTF TAVAN FİYATININ ARTMASI ZAMMA DÖNÜŞTÜ”

AK Parti iktidarı, elektrik üretimindeki maliyet artışını frenleyebilmek amacıyla piyasa takas fiyatına (PTF) müdahale ederek 1 Nisan 2022 itibarıyla tavan fiyat uygulaması başlatmıştı. Fiyat artışını sınırlamak amacıyla getirilen tavan fiyatın her ay artmasıyla ulusal tarifede zam baskısı her ay artarken, tavan fiyatın 5 ayda yüzde 92 oranında artarak 2 bin 500 liradan 4 bin 800 liraya çıkması ulusal tarifeye de zam olarak yansıdı.

"2022’DE KONUTLARDA DOĞAL GAZ ZAMMI YÜZDE 164’E ÇIKTI"

Elektrikte yapılan zammın yanı sıra özellikle kış aylarında vatandaşların ısınma amacıyla tükettiği doğal gaz da zamlandı. 1 Eylül’de yapılan zamla birlikte Karadeniz’de rezerv müjdesinin verilmesinden sonra konutlarda 11, sanayide ise 15 kez zam yapılmış oldu. Konut abonelerinde yıl içerisinde yapılan yüzde 20,4 oranındaki dördüncü zamla birlikte 2022 yılında yapılan toplam zam oranı yüzde 164,1’e çıktı.

"ISINMAK İÇİN ASGARİ TÜKETİM 1200 LİRAYA YÜKSELDİ"

Vatandaşların ısınma amaçlı kullanımı bıraktığı geçtiğimiz nisan ayından bu yana ise konutlarda kullanılan doğal gaz yüzde 111 oranında artmış oldu. Başka bir deyişle bu kış hiç zam yapılmasa bile kombiyi açmanın maliyeti şimdiden 2 kattan fazla artmış oldu. Buna göre kış aylarında ısınma amacıyla gerçekleştirilen ortalama tüketimde kullanılan aylık 300 metreküp doğal gazın faturaya yansıması Aralık 2021’de 570 liradan Eylül 2022 itibarıyla yaklaşık 1200 liraya yükseldi.

"YIL BİTMEDEN SANAYİDE DOĞAL GAZ YÜZDE 261 ZAMLANDI"

Elektrikte olduğu gibi doğal gazda da ticarethane ve sanayi abonelerine yapılan zamlar nedeniyle üretim maliyetlerini artırarak vatandaşlara hayat pahalılığı olarak geri dönecek. Ticarethane abonelerine son yapılan yüzde 47,6 oranındaki zamla birlikte 2022 yılı içeresinde yapılan toplam zam oranı yüzde 224’e çıkarken; sanayi abonelerine son yapılan yüzde 50,8 oranındaki zamla 2022 yılında yapılan toplam zam yüzde 273’e yükseldi. Elektrik üretim santrallerinin kullandığı doğal gaza yapılan yüzde 49,5 oranındaki zamla 2022 yılında yapılan zam yüzde 261’e çıkmış oldu. Konutlarda tüketilen elektrik 9 ayda düşük kademede yüzde 95, yüksek kademede ise yüzde 200 oranında; doğal gaz ise yüzde 165 oranında arttı. Kombiyi açmanın maliyeti şimdiden 2,5 kattan fazla arttı. Sanayi ve ticarethanelere yapılan zamlar da hayat pahalılığını daha da artıracak

"FATURASINI ÖDEYEMEYEN AİLE SAYISI DAHA DA ARTACAK"

Temel bir hak olan enerjiye yapılan zamlar nedeniyle faturalarını ödeyemeyen milyonlarca vatandaşlarımız yıl içinde kesintiler yaşıyor. AK Parti’nin yanlış para politikasıyla Türk lirasındaki olağanüstü değer kaybı Türkiye’de vatandaşların derin bir enerji yoksulluğu yaşamasına neden oldu. İktidar faturasını ödeyemediği için icralık olan 5 milyon aile için adım atılacağını duyururken, yapılan son zamla faturasını ödeyemeyen aile sayısı daha da artacak.”

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Haluk
1.09.2022 21:30
Yaparsa AKP yapar  
 
Yurttaş
1.09.2022 21:29
Ve AKP nelerle kimlerle ugrasiyor?  
 
Golge Adam
1.09.2022 20:58
bana böyle güzel haberler ile gelin, zavallı Halk kandırılıp, uyutulup ne hale geldi sizi daha çok kandırıp uyutup cebinizdeki verginin son kuruşunuza kadar alırlar.Yaşasın kur korumalı mevduat  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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