CHP'li Akdoğan: Her fırsatta IBAN atan Kızılay, 5 milyona alınabilecek arabaları 12-13 milyona getiriyor

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, araçlarda aranan özelliklerin, maliyeti 2'ye katladığını söyledi. Umut Akdoğan, "Her fırsatta IBAN atan Kızılay, 5 milyona alınabilecek arabaları 12-13 milyona getiriyor." diye konuştu.

Kızılay’ın 6 araçlık ihalesi, Resmi Gazete’nin 5 Ekim 2024 tarihli sayısında yayımlandı. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Kızılay’ın araç ihalesinin teknik şartlarını sıralayarak eleştirdi.

Kızılay'ın 6 Şubat depremlerinin yaşandığı dönemde depremzedelere çadır sattığını, ülkede meydana gelen afet durumlarında IBAN paylaşarak vatandaşlardan bağış istediğini vurgulayan Umut Akdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Depremde çadır satar, her fırsatta IBAN atar? Bilin bakalım kim? Tabii ki Kızılay. Resmi Gazete’yi bir açtım. Bir de ne göreyim Kızılay 6 tane araç alacakmış. Alabilir mi? İhtiyaçsa alabilir. Konu 6 adet araç meselesi değil zaten, mesele daha büyük. Anlayış meselesi. Daha büyük bakın anlatayım size.

HER İSTEDİKLERİ ŞART FİYATI TIRMANDIRIYOR

Arabalar C segmenti olacakmış, bu da kabul edilebilir. Bu C segmentindeki 6 arabayı ben 5 milyona alırım. Siz de alırsınız. Ama Kızılay kaça alıyor? Bilin bakalım; arabalar sıfır olacakmış. Doğru, olsun. Benzinli olacak, en az 150 beygir olacak. Bir defa şartnamenin ilk maddelerinde fiyat tırmanmaya başlıyor. Sonra otomatik vites olacakmış, multimedya ekranlı olacak, kol dayaması olacak, şerit takip sistemi olacak, yokuş kalkış destek sistemi, yağmur sensörü, otomatik kliması mutlaka çift bölgeli olacakmış ki beylerimiz ayrı ısınsın, ayrı soğusunlar. Jantlarının en az 17 inç büyüklüğünde olması ve alüminyum olması şartmış. Olmazsa Kızılay’dakiler binemiyormuş. Senin, benim 5 milyona alabileceğim arabaları 12-13 milyona getiriyorlar görüyor musunuz?

'FİYAT FARKI 1 LİRA DA OLSA PEŞİNE DÜŞECEĞİZ'

Allah sizi ıslah etsin, ne diyeyim. Bu kurum bir kamu kurumu değil ancak Cumhuriyet ile özdeş bir kurum ve onursal başkanı Cumhurbaşkanı. Sıradan bir sivil topluk kuruluşu değil yani. Makul istekleriyle şimdi yapmak istedikleri arasında 2,5 kat fiyat farkı çıkıyor. Bu kafa değişene kadar, fiyat farkı 1 lira da olsa peşine düşeceğiz, bu zihniyeti her kurumdan defedeceğiz.”