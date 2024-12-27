CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, 3 yıldır tüm dünyada "Karımın Kocası" ismiyle sahnelenen tiyatro oyununun HÜDAPAR’ın tepkisi sonrası Devlet Tiyatroları tarafından isminin "Evlilik Komedisi" olarak değiştirilmesini soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Akkuş İlgezdi, "Birileri oyunlar hakkında "ahlaksız" yorumu yaptığı için bu oyunlar yasaklanacaksa, ismi değiştirilecekse, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ahlak bekçiliği müdürlüğü kurun da tam olsun" dedi.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından 24 Aralık Salı Günü sahneleneceği açıklanan ‘Karımın Kocası’ oyunu HÜDAPAR’ın tehditleri sonrasında adı değiştirilerek ‘Evlilik Komedisi’ olarak sahnelendi. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, durumu Meclis gündemine taşıyarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

"Kendi oyuncularına sahip çıkamayan bir Devlet Tiyatroları yönetimi ile karşı karşıyayız"

Gamze Akkuş İlgezdi, şunları kaydetti:

"Birileri oyunlar hakkında "ahlaksız" yorumu yaptığı için bu oyunlar yasaklanacaksa, ismi değiştirilecekse, Kültür ve Turizm Bakanlığına ahlak bekçiliği müdürlüğü kurun da tam olsun! Şırnak Opera ve Bale Festivali'ne de karşı çıkan festivalin bölgenin manevi ve kültürel yapısıyla çeliştiği, bu tür etkinliklerin gelecek nesillere fayda sağlamayacağı iddiasında bulunan bu partinin şimdi de bir oyunun isminin değiştirilmesine sebep olması kabul edilemez. Sanat özgürdür. Demokratik ülkelerde sözde ‘ahlak bekçilerinin’ lafı ile oyun yasaklanamaz, ismi değiştirilemez. Hırvatistanlı yazar Miro Gavran'ın kaleme aldığı 1991’den beri ülkemizde ve tüm dünyada aynı isimle oynanan tiyatro oyununun isminin değiştirilmesi hakkında Devlet Tiyatroları lütfedip bir açıklama bile yapmıyor. Tehdit edilen oyuncuları arayan, soran bir yönetici dahi yok! Kendi oyuncularına sahip çıkamayan bir Devlet Tiyatroları yönetimi ile karşı karşıyayız maalesef. Biz her zaman ve her şart altında sanatçılarımızın yanındayız."

Akkuş İlgezdi, Bakan Ersoy’a şu soruları yöneltti:

“1- Oyunun ismi neden değiştirilmiştir?

2- Oyunun isminin değiştirilmesine kim ya da kimler karar vermiştir?

3- Devlet Tiyatroları tarihinde kaç tiyatro oyununun ismi değiştirilmiştir?

4- Diyarbakır DT önünde oyunu protesto eden, oyuncuları tehdit eden kişiler hakkında adli mercilere bilgi verilmiş midir?

5- Kültür ve Turizm Bakanlığına ahlak bekçiliği müdürlüğü kurmayı düşünüyor musunuz?"