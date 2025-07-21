CHP’li Ali Abbas Ertürk: Akmezar Cemevi Alevi canlara hayırlı olsun

Metin KURT - AKSARAY / YENİÇAĞ

Törende konuşan Ertürk, Akmezar Cemevi’nin bölgedeki Alevi yurttaşlar için önemli bir inanç ve dayanışma merkezi olacağını vurgulayarak, “Cemevi’nin Akmezar köyüne ve tüm Alevi canlara hayırlı olmasını, yapılan ibadetlerin kabul olmasını diliyorum. Bu önemli yapının ortaya çıkmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Açılışta Alevi dedeleri eşliğinde dualar edilerek semah gösterileri gerçekleştirildi. Katılımcılar Cemevi’ni gezerek yetkililerden bilgi aldı. CHP heyeti, Alevi yurttaşların taleplerini de dinleyerek not aldı.

Cemevlerinin yasal statü kazanması gerektiğine vurgu yapan Ertürk, “İnanç merkezlerinin ayrım yapılmadan tanınması ve desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Tören sonunda Akmezar Cemevi’nin köy halkı tarafından aktif kullanılmaya başlandığı bildirildi.