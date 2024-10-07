CHP’li Ali Gökçek TÜİK raporuna dikkat çekti. Kız çocukları zorla evlendirilerek eğitimden koparılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2023-2024 Örgün Eğitim İstatistiklerinde yer alan okullaşma oranlarını değerlendiren CHP’li Ali Gökçek, “Güncel istatistikler, eğitimin içinde bulunduğu tehlikeyi tabloyu net bir şekilde ortaya koyuyor. Okullaşma oranında lise seviyesinde gerileme yaşanırken, okul dışında kalan çocuk sayısında da ciddi bir artış yaşanıyor. Net okullaşma oranı verilerine baktığımızda, 2022/’23 eğitim öğretim yılında 14-17 yaş arası net okullaşma oranı 94.50 iken bu oranın 2023/’24 yılında 91.25’e düştüğünü görüyoruz. Bu da özellikle 14 yaş sonrasında çocukların çeşitli gerekçelerle eğitimden koparıldıklarını bize gösteriyor. Günden güne derinleşen ekonomik kriz çocuk yoksulluğunu artırmakta, artan çocuk yoksulluğu çocukları eğitim hakkından mahrum bırakmaktadır. Eğitimden mahrum kalan çocuklar yoksulluk kıskacından kurtulamamakta, bu döngü kartopu misali büyüyerek kendini tekrar etmektedir” dedi.

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Çocukların ucuz işgücü olarak görüldüğünü belirten CHP’li Ali Gökçek, “Hanehalkı İşgücü Araştırması 2023 yılı sonuçlarına göre 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı %22,1. Yani bu yaş grubunda her 4 çocuktan biri işgücüne katılmaya zorlanmış. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, bu oranın erkek çocuklar için %32,2, kız çocuklar için %11,5 olduğunu görüyoruz. Binlerce çocuk da çocukluklarını yaşamaları gereken en kıymetli yaşlarında, çıraklık eğitim adı altında işgücüne katılmaya zorlanıyor. MESEM’ler eliyle devlet çocuk işçiliği ve çocuk sömürüsünü alenen resmiyete döküyor” değerlendirmesinde bulundu.

KIZ ÇOCUKLARI ZORLA EVLENDİRİLEREK EĞİTİMDEN KOPARILIYOR

Kız çocuklarının da çocukluklarını yaşamalarına izin verilmeden çocuk yaşta zorla evlendirilerek eğitimden koparıldıklarını söyleyen CHP’li Ali Gökçek, “TÜİK 2023 yılı Doğum İstatistikleri Raporuna göre, 15- 17 yaş grubunda 6 bin 505, 15 yaş altında 130 çocuk doğum yapmış. Oysa bu çocukların yeri okul sıraları olmalıdır. Bizzat çocuğun bireysel yararı ve gelişimi için, ayrıca toplumsal kalkınma için çocukların erken çocukluk eğitimi dahil olmak üzere, her yaşta nitelikli eğitime sağlıklı bir şekilde erişimi elzemdir. Toplumların ekonomik, sosyal, kültürel gelişimlerinde, kalkınma yarışındaki konumlanmalarında en önemli faktörlerden biri eğitimdir. Bu sebeple devletin temel görevi, tüm çocukların nitelikli eğitim süreçlerine dahil olması için üzerine düşeni yapmak olmalı” ifadelerini kullandı.