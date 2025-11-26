CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, partisinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaları için 'Oradaki sözler tüm CHP'lileri ve hukuksuzluklara karşı çıkanları yaralamıştır. Sözlerin içeriğine baktığınızda Tayyip Erdoğan ile tam hizalandığını görüyorsunuz' sözlerini sarf etmişti.

Emir’in yaptığı bu açıklamaya CHP Parti Meclisi üyesi Ali Haydar Fırat’tan sert yanıt verdi.

Haydar, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, ‘Ben inanıyorum ki yarın yapılması gereken şey Murat Emir’in bir an önce grup başkanvekilliği görevinden alınması gerekmektedir. Parti terbiyemiz, parti kültürümüz, içine geldiğimiz gelenek, böyle bir kişinin bu saatten sonra CHP Grup Başkanvekilliği görevini yapmaması yolundadır’ sözlerini sarf etti.

Öte yandan Fırat, CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararının da tarihsel bir kırılma yarattığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, ‘Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılmaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir’ sözlerini sarf etmişti.

Kılıçdaroğlu, yaptığı paylaşımın tamamında şu ifadeleri kullanmıştı,

'Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu partisidir. Aynı zamanda devleti ve cumhuriyeti koruma iradesinin de ta kendisidir. Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. Partimizin kodları, geleneği ve iki büyük misyonu vardır.

"CHP RÜŞVETLERLE, YOLSUZLUKLARLA ANILAMAZ"

Birincisi; siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sorabilmek için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir. Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Her siyasi parti ve her siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir. Ama, bakın büyük bir ama ile söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi, aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır.

"TARİHİN DOĞRU TARAFINDA YER ALMAK CESARET GEREKTİRİR"

İkincisi; Cumhuriyet Halk Partisi devlete istikamet çizer. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ortadoğu'dan Asya'ya, Kafkaslardan Avrupa'ya, Altaylar'dan Tuna'ya söyleyecek sözü vardır. Türkiye Cumhuriyeti at sürdüğü ve şehit verdiği coğrafyalarda sıkışamaz. Gönül bağı kurduğu kardeş milletler sofrasında sıkıştırılamaz, sıkışıklığa gelemez. Cumhuriyet Halk Partisi Ortadoğu'da tökezleme bizi bekleyen İsrail ve Amerika belasını bertaraf etmek ve devletin ali menfaatleri için sürecin içinde olmak zorundadır. Risk almalıdır. Ve konuya siyaset üstü bakarak elini taşın altına koymalıdır. Milletimizin Cumhuriyet Halk Partisi'nden beklentisi kardeşlik sürecinde öncü olması ve sürece istikamet çizmesidir. Tarihin doğru tarafında yer almak çoğu zaman cesaret ve kararlılık gerektirir. Tarih önünde aziz milletimizle hak hukuk ve adalet yürüyüşümüze devam edeceğiz.’