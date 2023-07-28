CHP'li Ali Mahir Başarır Akbelen'de kendisini protesto eden vatandaşa parmak salladı

Ancak Başarır, kendisini protesto eden bir yurttaşa “Bana bağırma” diye çıkıştı. Bu sözler, direnişe katılan yurttaşların büyük tepkisini çekti.

Akbelen Direnişi 5’inci Gününde

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan Akbelen Ormanı’nda, termik santral için ağaç kesimi yapılmasına karşı başlatılan direniş devam ediyor. Direnişe katılan vatandaşlar, ağaçların kesilmesini engellemek için nöbet tutuyor.

CHP Heyeti Bölgeye Geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, beraberindeki heyet ile bugün Akbelen’e geldi. Heyette CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da yer aldı. CHP heyeti, direnişe destek vermek için bölgeye gitti.

Protesto Edilen Başarır: Bana Bağırma

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bölgede kendisini protesto eden bir vatandaşa parmak sallayarak “Bağırma bana! Bana bağırma” sözlerini sarf etti.

Bu sözler, direnişe katılan yurttaşların büyük tepkisini çekti. Yurttaşlar, CHP’li milletvekillerine seçimler nedeniyle eleştiri yöneltti.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da bugün kendisini eleştiren bir vatandaşa yönelik “Sizin gibi insanlar yüzünüzden iktidarı kaybettik. AKP'nin ekmeğine yağ sürüyorsun, AKP'nin provokatörüsün” ifadelerini kullanmıştı.