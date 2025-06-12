CHP’li Ali Mahir Başarır’dan esnaf ziyareti tepkisi



31 Mart tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimi’nin ardından CHP’nin kazandığı Gaziosmanpaşa Belediyesi, AKP’ye geçti. CHP’li Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından dün yapılan seçimde AKP’li Eray Karadeniz başkanvekili seçilmişti.

ESNAFI ZİYARET ETTİ

Karadeniz,sokağa çıkarak esnafı ziyaret etti. AKP’li Karadeniz, esnaf ziyaretine ilişkin videoyu, "Güler yüzlü sohbetleri, sıcak karşılamaları için tüm esnafımıza ve komşularımıza teşekkür ederim."notu ile birlikte paylaştı.

‘’UTANÇ VERİCİ BİR OYLAMA’’

Halk Tv’nin haberine göre; CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin tutuklanmasının ardından Başkanvekili seçilen Eray Karadeniz’e tepki göstererek "Bugün en büyük hırsızlığı kim yapıyor? Dün Gaziosmanpaşa ilçemizde belediye başkan vekilini seçmek üzere meclis üyeleri toplandı. Utanç verici bir oylama, bir sonuç ve görüntülerle karşılaştık. En üzüldüğümüz nokta oylamadan sonra seçilen AKP'li vekil ve ilçe başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la telefonla konuştular. İlçe Başkanı dedi ki; 'Gaziosmanpaşa'yı kazandık.' 'En büyük hırsızlık milli irade hırsızlığıdır' diyen Cumhurbaşkanı da onları tebrik etti. Gören de 40 yıldır kazanamadıkları Gaziosmanpaşa'yı sandıkta kazandılar diye düşünür. Utanç verici görüntüler.”

‘’BU ADAMIN GEÇMİŞİNE BAKMADINIZ MI?’’



“Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı'nı bu halk seçti. Bugün bir metrekare evi olmayan, bankada sadece 300 bin lira parası olan, hakkında somut hiçbir delil olmayan bir belediye başkanının koltuğunu, halkın iradesini gasp ettiler. Bunu da Cumhurbaşkanı ile telefonla görüşerek alkışlarla 86 milyonla paylaştılar. Bunlar olacak şeyler mi?” sözlerini sarf eden Karadeniz, “Yerine gelen Belediye Başkanı Eray Karadeniz kim? 'Haritada yerini gösteremeyeceğimiz ülkelere gidip okul açarak hizmet eden bir toplululuğun Fenerbahçe Spor Kulübünü ele geçirmeye çalıştığına inanan insanlar var' diyor. 'Cağ kebabına gelemedim, maklubeyi kaçırmam' diyor. Suçsuz bir belediye başkanını alıp, kara paracıları savunan Fetullah Gülen'i öven ve bugün yargılanması gereken bir ismi o koltuğa oturtuyorlar. Siz hiç utanmıyor musunuz? Bu adamın geçmişine bakmadınız mı? Maklubeyi kaçırmam' diyen herhangi bir vatandaş en ağır şekilde yargılanırken bu kişi yargılanmamış ve ödül olarak gasp ettikleri Gaziosmanpaşa Belediyesinin koltuğunu vermişler."ifadelerini kullandı.