CHP’li Aşkın Genç’in dinlediği yurttaş dert yandı

Hayatını kaybeden eşinden bağlanan emekli maaşıyla geçinmeye çalışan yaşlı kadın, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'e, "Maaş yetmiyor, yetişemiyorum. Tek başıma yaşıyorum. Cumhurbaşkanım herkese yardım ediyor, bize yardım etmiyor. Niye getirdin o kadar ahaliyi başımıza yığdın, biz aç susuz kalıyoruz burada. Biz sürünelim mi sokaklarda" diyerek yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlattı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri’de emeklilerle bir araya geldi. Genç, hayatını kaybeden eşinden bağlanan emekli maaşıyla geçinemediğine ilişkin şikayetlerini ileten bir kadınla sohbetini paylaştı.

12 bin lira kira ödediğini ifade eden yurttaş, çalışamadığını ve hükümetten destek istediğini söyleyerek, şunları kaydetti:

“Maaş yetmiyor, yetişemiyorum. Tek başıma yaşıyorum. Cumhurbaşkanım herkese yardım ediyor, bize yardım etmiyor. Niye getirdin o kadar ahaliyi başımıza yığdın, biz aç susuz kalıyoruz burada. Biz sürünelim mi sokaklarda? Ne yapacağım ben? Bana da bir yardım etseniz Bağ-Kur gibi bir yerden. İş göremiyorum, bir yerlere gidemiyorum, çalışamıyorum. Belimde bel fıtığı var, dizlerim kireçlenmiş yürüyemiyorum ameliyat olacağım.”