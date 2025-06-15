CHP'li Aşkın Genç'ten Ulusal Süt Konseyi öncesi dikkat çeken açıklamalar

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yaklaşan Ulusal Süt Konseyi toplantısı öncesi, “Çiğ süt için açıklanan fiyat üretim maliyetinin gerisinde. Üretici litre başına zarar ediyor, bu düzen çiftçiyi değil borcu yaşatıyor" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, çiğ süt üreticisinin artan maliyetler karşısında ayakta kalmakta zorlandığını belirterek, Ulusal Süt Konseyi’nin haziran ayında yapacağı yeni fiyat değerlendirmesi öncesi açıklama yaptı.

Ulusal Süt Konseyi’nin, 19 Mart’taki toplantısında, 17,15 TL olan çiğ süt tavsiye fiyatının sabit tutulmasının, üretim maliyetlerinin gerisinde kaldığını belirten Aşkın Genç, "Bugün üretici her litre sütte 3 ila 4 lira zarar ediyor. Süt satmak kazanç değil, zararın adı haline geldi. Artan hayat pahalılığı ve ağır girdi maliyetleri karşısında üretici artık krediyle ayakta duruyor. Bu tablo sadece kırsaldaki üretimi değil, gıda güvenliğini de tehdit ediyor" diye konuştu.

"ÜRETİCİ ZAMLA YARIŞIYOR"

Genç’in hazırladığı, 2020–2025 yılları arasındaki çiğ süt fiyatı ile üretim maliyeti verilerini içeren tabloda yer alan karşılaştırmaya göre, tavsiye edilen fiyat ile maliyet arasında yıllardır süren bir makas dikkat çekiyor.

Aşkın Genç, tabloya ilişkin, "Tavsiye edilen fiyat son beş yılda yüzde 645 oranında artış gösterdi. Ama aynı dönemde üretim maliyeti yüzde 720 arttı. Üretici sadece girdi enflasyonuna çalışıyor. Artan fiyatlar üreticiye değil, aracıya kazandırıyor. Kağıt üzerinde fiyatlar artıyor gibi görünüyor ama gerçekte üreticinin kazancı her yıl daha da azalıyor. Aradaki bu makas çiftçiyi üretimden uzaklaştırıyor” değerlendirmesini yaptı.

"HAZİRAN'DA FİYAT GÜNCELLENMEZSE ÇÖKÜŞ GELİR"

Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ süt tavsiye fiyatını üçer aylık dönemlerde değerlendirdiğini hatırlatan Genç, haziran ayındaki toplantının kritik olduğunu vurgulayarak, "Haziran ayı sadece fiyat belirleme değil, üreticinin kaderinin çizileceği bir tarihtir. Fiyatlar maliyetin altında kalırsa sadece süt üreticisi değil, et ve yem piyasası da çöker. Zincirleme bir çöküşün önüne geçmek için fiyatlar gerçek maliyet üzerinden belirlenmelidir" dedi.

"GİRDİ DESTEĞİ YOKSA SÜT DE YOK"

Süt üretiminde en büyük payı oluşturan yem maliyetinin son bir yılda yüzde 50’den fazla arttığını ifade eden Genç, mazot, gübre, enerji ve işçilikteki artışlarla birlikte üreticinin nefes alamaz hale geldiğini belirterek, "Yem desteği yoksa üretici yok. Mazotu vergiyle, gübreyi dövizle satarsan çiftçinin rekabet şansı kalmaz. Bugün süt tedarik zinciri değil, borç zinciriyle yürüyor" şeklinde konuştu.