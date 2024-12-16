AKP'ye oy veren vatandaş isyan etti: Allah bizim belamızı versin

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde yer alan Yeşil Vadi Konakları sitesi yönetimi, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ı dev bir pankartla protesto etti.

Yönetim, siteye ait güvenlik duvarının, belediyenin talimatıyla kaçak bir restoran işletmesi için yıkıldığını iddia etti. Tepkilerini göstermek için binaların arasına, "İsmet Yıldırım kaçak restorant için site güvenlik duvarını yıktın! Posterini asmış, oy da vermiştik. Allah bizim belamızı versin” yazılı bir pankart astılar.

Sosyal medyada geniş yankı bulan pankart, bir süre sonra kaldırıldı.

CHP'Lİ ERDOĞDU'DAN ÇARPICI YORUM

31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP’nin Ümraniye Belediye Başkan Adayı olan Aykut Erdoğdu da bu pankartın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Ah Ümraniye. 17 puan farkla yarışa başladık. 2 puan farkla kaybettik. Yüzde 1 oy daha alabilseydik bugün her şey çok farklı olabilirdi. Herkes Ümraniye’ye özenebilirdi. Gelecek seçimlerde Ümraniye’yi kazanabilmek için adayımızla birlikte en çok ben çalışacağım” ifadelerini kullandı.

AKP’li Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde yüzde 42,44 oy alarak ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmuştu.

İSMET YILDIRIM KİMDİR?

1960 yılında Ümraniye’de doğan İsmet Yıldırım, ilk ve orta öğrenimini doğduğu yerde, lise eğitimini ise Bakırköy’de tamamladı. 1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Mezuniyetinin ardından aile şirketinde müteahhitlik yapmaya başlayan Yıldırım, bu süreçte birçok konut ve tesisin inşasını gerçekleştirdi. Aynı dönemde çeşitli meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinde aktif görevler üstlendi. 1999 yılında KİPTAŞ Genel Müdürlüğü görevine getirilen Yıldırım, İstanbul’un farklı bölgelerinde okullar, camiler, çarşılar ve sosyal donatı alanlarıyla birlikte modern yaşam alanları inşa etti. Bu projelerde toplamda 80 bin konutun yapımına imza attı. Ayrıca, tarihi ve kültürel bir miras niteliği taşıyan “Süleymaniye Projesi”nin hayata geçirilmesi için uzun yıllar çalışarak projenin inşaat sürecini başlattı.

Evli ve iki çocuk babası olan İsmet Yıldırım, iyi derecede İngilizce bilmektedir.