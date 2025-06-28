CHP'li Bağcıoğlu'ndan TSK muvazzaf ve emekli personel için dikkat çeken açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, TSK mensuplarının özlük ve sosyal haklarına ilişkin yaşanan mağduriyetlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"TSK personeli, vatanın bekası ve milletimizin güvenliği için gece gündüz, her şartta canını ortaya koymaktadır. Ancak bu fedakarlıkla orantılı olmayan maaşlar ve özlük hakları, büyük bir adaletsizliğe işaret etmektedir. Teknoloji tek başına yeterli değildir; en büyük gücümüz, iyi yetişmiş ve yüksek moralli insan kaynağıdır. Bugün TSK personelinin önemli bir kısmı yoksulluk sınırının, emekli astsubay ve binbaşılarımız ise açlık sınırının altında maaşlarla yaşam mücadelesi vermektedir. Oysa dünyanın gelişmiş orduları dahi personel temininde ve idamede zorluk yaşarken, Türkiye gibi çok tehditli bir coğrafyada görev yapan askeri personelin moral - motivasyonu en üst seviyede tutulmalıdır. Bu nedenle, TSK’nın gücünün temelini oluşturan muvazzaf ve emekli personelin özlük ve sosyal hakları mutlaka ve ivedilikle iyileştirilmelidir.

Acilen atılması gereken adımlar şunlardır: Emekli astsubayların verilen taahhütlere rağmen yıllardır çözülemeyen tazminat ve ek gösterge sorunları bir an önce giderilmelidir. Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın süreci akamete uğratmayacağına inanmak istiyoruz. Emekli binbaşıların tazminatlarıyla ilgili verilen sözler tutulmalı, yasal düzenlemeler vakit kaybetmeden hayata geçirilmelidir. Uzman erbaş ve sözleşmeli er/erbaşlar için 3269 ve 6191 sayılı kanunlarla tanınan kamuda istihdam hakkı, "kadro yok" gerekçesiyle engellenmemeli; yasal düzenlemelerin gereği tam olarak yerine getirilmelidir. Günlerdir seslerini duyurmaya çalışan, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) emrinde görev yapan işçilerimizin maaşları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı, net taban ücretinde artış sağlanmalı ve tatmin edici oranda ücret artışı yapılmalıdır. MSB ve bağlısı birlik kurumlarda görev yapan devlet memurlarının gerekli yasal düzenlemeler yapılarak özlük ve sosyal hakları iyileştirilmelidir.

"AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRINDAKİ MAAŞLARLA MUVAZZAF VEYA EMEKLİ PERSONELİN MORAL VE MOTİVASYONU SÜRDÜRÜLEMEZ"

Sonuç olarak, Türkiye'nin çevresindeki güvenlik riskleri giderek artarken, en büyük güvence TSK'dır. Ancak açlık ve yoksulluk sınırındaki maaşlarla muvazzaf veya emekli personelin moral ve motivasyonu sürdürülemez. Bu, sadece bir adalet meselesi değil, aynı zamanda bir milli güvenlik sorunudur. MSB, TBMM ve hükümet, TSK personeli ile Bakanlık çalışanlarının haklarını gözetmekle yükümlüdür. Bu konuda sadece emekli personel için değil, muvazzaflar için de gecikmeden kapsamlı bir iyileştirme paketi hayata geçirilmelidir. CHP iktidarında muvazzaf veya emekli personelin özlük ve sosyal haklarına yönelik yapılacak çalışmalarda yasal temsilcileri olan Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) ve Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) ile memur ve işçilerin temsilcisi sendikaların görüşleri ve önerileri mutlaka dikkate alınacaktır. Vatan için canını ortaya koyanlara, hak ettikleri saygı mutlaka sağlanacaktır."