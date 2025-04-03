CHP'li Bakırlıoğlu'ndan Bakan Bolat'a "Azgın azınlık" tepkisi

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın, "azgın azınlık" açıklamasına ilişkin, "Maalesef ülkemizin tüm kaynaklarını yağmalayan, bütün zenginliklerine çöken-çökmeye çalışan bir azgın azınlık var. Bu ‘gerçek’ azgın azınlık kim derseniz; bunlar bütün kamu ihalelerinde karşımıza çıkıyorlar. Kendi bakanlığına üstelik pandemi döneminde, yüksek fiyatla ürün satacak kadar gözü dönmüş, pervasız bu azgın azınlık, Ankara’yı parsel parsel satanlar, işte bu mutlu azgın azınlığı oluşturuyor" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, yaptığı yazılı açıklamayla Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın, 2 Nisan için genel boykot çağrısında bulunanları "azgın azınlık" olarak tanımlamasına tepki gösterdi.

İktidarın senelerdir kendilerini eleştiren muhaliflere çeşitli yakıştırmalar yaptığını belirten Bakırlıoğlu, "İktidarın gözünde, yeri geldi "çapulcu" olduk, yeri geldi "azgın azınlık'. Ama hiçbir zaman milletin malını 3-5 müteahhitte peşkeş çekenlerden, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yandaşa yedirenlerden olmadık" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat’ın, "yandaş" anketlerle kandırıldığını belirten Bakırlıoğlu, şunları kaydetti: