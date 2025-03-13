CHP'li Bakıroğlu: "Emeklinin baklavasını enflasyon canavarı yedi"

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "2018 yılında verilen bin lira ikramiye ile 11 kilo baklava alınabiliyordu. 2018’den bu yana baklavanın fiyatı 10 kat, ikramiye ise ancak 4 kat arttı. Bu sene verilecek 4 bin lira ile 4 kilo baklava ancak alınabiliyor. Emeklinin 7 kilo baklavasını torunları değil, AKP’nin yarattığı enflasyon canavarı yedi. Maalesef, bu bayramda emeklinin ağzının tadı olmayacak" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, bayram ikramiyesinin ilk verildiği 2018 yılıyla şimdiki tatlı fiyatlarını karşılaştırdı. Ramazan Bayramı’nın olmazsa olmazı baklavanın kilosunun o yıllarda 90 liradan başladığına dikkat çeken Bakırlıoğlu, "2018 yılında verilen bin lira ikramiye ile 11 kilo baklava alınabiliyordu. 2018’den bu yana baklavanın fiyatı 10 kat, ikramiye ise ancak 4 kat arttı. Bu sene verilecek 4 bin lira ile 4 kilo baklava ancak alınabiliyor. Emeklinin 7 kilo baklavasını torunları değil, AKP’nin yarattığı enflasyon canavarı yedi. Maalesef, bu bayramda emeklinin ağzının tadı olmayacak" şeklinde konuştu.

"EMEKLİLER AK PARTİ İKTİDARINDAN UZAKLAŞTI"

Emeklilerin bayram ikramiyesinde yapılacak bin liralık artışı da değerlendiren Bakıroğlu, "İktidar temsilcileri emeklilerin bayram ikramiyesini açıkladı. 3 bin lira olan bayram ikramiyesi yüzde 33'lük bir artışla yani bin liralık bir artışla 4 bin liraya yükseltildi. Açıklamadan önce biz emeklilerle bir araya geldiğimizde beklentilerinin ne olduğunu sormuştuk. Bize, emekliler Erdoğan'ın en fazla bin lira zam yapar daha da fazla yapmaz demişlerdi. Yani esasına bakıldığı zaman 4 bin lira yani bin liralık artış emeklilerin beklediği bir şekilde gerçekleşti. Esasına bakıldığı zaman bu durumdan emeklilerin artık Recep Tayyip Erdoğan'ı, AKP iktidarı bir umut olarak görmekten uzaklaştığını da görmekteyiz" dedi.

"YURTTAŞIN HEM ELİ HEM MİDESİ BOŞ"

2018 yılında bin lira olarak belirlenen emekli bayram ikramiyesinin 2021'de 1 bin 100 lira, 2023'te 2 bin lira ve 2024'te 3 bin liraya yükseltildiğini ama ikramiyenin alım gücünün yüksek enflasyon nedeniyle her geçen yıl eridiğini ifade eden Bakırlıoğlu, "Sadece baklavada değil diğer şerbetli tatlılarda da fiyatlar çok yükseldi. Tulumbanın kilosu 50 liradan 325 liraya (6.5 kat), fıstıklı tel kadayıfın 90 liradan 825 liraya (9 kat), cevizli tel kadayıfın 65 liradan 600 (9 kat) liraya ve kalburabastının 45 liradan 350 liraya (7.5 kat) çıktı. Şerbetli tatlı alamayanların torunlarına en azından bir pasta ikram etmek istiyor ama pastanın kilosu da 77 liradan 900 liraya (11 kat) ulaşmış halde… Emeklinin ne maaştan ne ikramiyeden yana yüzü gülüyor… Türkiye, uzun süredir gıda enflasyonunda birinci ülke. Bunun sonucunu da raflara baktığımızda açıkça görüyoruz. Evde iki karı koca emekli olsa ikramiyeleriyle sadece baklava alalım deseler, 10 kilo baklava alamıyorlar… Oysa 2018 yılında tek emekli ikramiyesiyle 11 kilo baklava alabiliyordu. 2018 yılında 50 lira olan kuru pastanın fiyatı 650 liraya (13 kat) kadar çıkmış halde. Market, pazar fiyatları zaten çok yüksek… Emekli zaten uzun süredir tatlıyı ancak bayramdan bayrama görüyordu. Fiyatlara bakınca üzülerek görüyoruz ki artık onu da göremeyecek… Tatlıcı esnafı geçtiğimiz yıllarda yüksek fiyatlar nedeniyle baklava alamayanlar için ‘boş baklava’ gibi ürünler icat etmeye başlamışlardı. AKP’nin yanlış ekonomi politikaları esnafı maalesef ‘mucit’ yaptı. Yurttaş eskiden bir yere giderken elimiz boş gitmeyelim diyerek hiç değilse 1 kilo baklava alır giderdi… Yurttaşın artık hem eli boş hem de midesi. Çarşıda, pazarda gezerken emekliye ikramiye beklentisi sorduğumuzda ‘Görünen köy kılavuz istemiyor. Maaşlarımıza yaptıkları zam ortada. En fazla bin lira zam yaparlar’ diyorlardı. İktidar, emekliyi yanıltmadı. Emeklinin elinde bu bayramda hayal kırıklığı kaldı" dedi.