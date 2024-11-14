CHP'li Bakıroğlu ile Bakan Tekin birbirine girdi. Bütçe görüşmelerinde yalancı tartışması

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasında CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin arasında "yalancılık" tartışması çıktı.

Konuşması sırasında Bakan Tekin'i istifaya davet eden Bakırlıoğlu'na Bakan Tekin, "Yalan sözlerle şov yapıyorsunuz" dedi. Bakırlıoğlu, "Beni yalancılıkla suçlayamazsınız, kendinize gelin. Temizliyor musunuz okulları, bir tane verimde hata gösterin özür dileyeceğim sizden" ifadeleriyle tepki gösterdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında devam ediyor.

Bütçe görüşmeleri sırasında CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin arasında "yalancılık" tartışması yaşandı. Bakan Tekin'e istifa çağrısı yapan Bakırlıoğlu'na Bakan Tekin "Yalan sözlerle şov yapıyorsunuz" dedi. Bakan Tekin'in sözlerine "Beni yalancılıkla suçlayamazsınız, kendinize gelin. Temizliyor musunuz okulları, bir tane verimde hata gösterin özür dileyeceğim sizden" diye tepki gösterdi.

Bakırlıoğlu'nun komisyonda yaptığı açıklamalar şöyle:

"2016 yılında GSYİH'da eğitime ayrılan pay yüzde 4,21 iken 3,54' düşmüş durumda. Eğitim kurumlarının, öğrencilerin, öğretmenlerin sayısı artmış, her şey artmış ama gelinen nokta 2002'yle aynı, en azından bütçedeki payı neredeyse aynı. Türkiye, eğitim harcamasında OECD ortalamasının çok altında, sonuncu sırada. 22 yıllık süreç sonrasında artık kamucu bir eğitimden söz etme ihtimali yok. Eğitim tamamen piyasacı bir eğitim haline gelmiş. Okulları ticarethane, öğrencileri müşteri haline getirdiniz.

"SİZDEN İSTİFA BEKLEMEK BOŞ"

PISA araştırmasına göre; çocuklarımızın yaklaşık yüzde 20'si en az bir gün cebimde para olmadığı için yemek yiyemiyorum diyor. Yüzde 2'si her gün cebinde para olmadığı için yemek yiyemiyorum diyor. Her 3 çocuktan 1 tanesi kahvaltı yapmadan okula geliyor. Kabahatliler veliler sizin kamu spotlarınıza göre ama UNICEF'e göre çocuk yoksulluk oranı yüzde 33,8. Kolombiya'dan sonra en fazla çocuk yoksulluğu olan ülke durumunda Türkiye. Bu ülkenin çocukları yoksul ve çok ciddi bir adaletsizliğin içindeler. Böyle bir ülkede siz öğrencilerin önüne bir öğün yemek koyamıyorsunuz. 'Bunu belediyeler yapsın' diyorsunuz. 'Ben bu çocukları doyurmak zorunda değilim' diyorsunuz yani. Bunu diyebilirsiniz ancak 'Ben okulu temizlemiyorum' diyemezsiniz.

Tuvaletleri pis olan okulların hiçbir izahı yoktur. Velilerin temizlik yapmak zorunda kaldığı, para toplayarak temizlik elemanı tutmak zorunda kaldığı bir tablonun hiçbir izahı yoktur. Okulları pis olan, okulları temizleyemeyen bir Milli Eğitim Bakanı'nın istifa etmesi lazım diyecektim ama demeyeceğim çünkü gördüm ki size göre ortada bir mesele yok. Ne yazık ki siz meseleleri mesele etmiyorsunuz, size göre ortada bir mesele yok. Sizden istifa beklemek boş."