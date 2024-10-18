CHP'li Başarır 2025 yılı bütçesini hedef aldı: 2 bin aracı olan Erdoğan'a, 5'i arazi 20 yeni araç daha alınacak

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Denizli İl Başkanlığı ziyaretinde açıklama yaptı. Başarır, şunları söyledi:

"MEHMET ŞİMŞEK GARİP AÇIKLAMALARINA DEVAM EDİYOR"

"Bu hafta Meclis’te geri adım attılar. Kredi kartlarından 750 lira alınacak olan vergiyi geri çektiler. Bu rezalete toplumsal muhalefet ve muhalefet partilerinin tepkisiyle geri adım attılar. Mehmet Şimşek garip açıklamalarına devam ediyor. Fırıncıların en çok vergi kaçıran meslek grubu olduğunu söylemiş. Ah Mehmet Şimşek, yine konuya halkın ekmeğinden başladın. Bak sana üç milletvekili söyleyeceğim; Denizli milletvekili hanımefendi, Iğdır milletvekili aşıyı Türkiye’ye getiren adam ve Fernas şirketinin sahibi Batman milletvekili. Bunların son üç yıllık cirolarına bakar mısın, yaklaşık 1,5 milyar dolar. Ama bunlar vergi tahakkuk etmemişler, vergi ödememişler.

Bütçe açığı halkın cebinden mi karşılanıyor? Yol ve köprü geliri rekor kırdı

Bu üç milletvekilinin şirketlerinden vergi alsaydın, 85 milyonluk halkımızın 1 haftalık ekmeği çıkardı. Fırıncılar vergi kaçırıyor, kuyumcular kaçırıyor, senin beşli çeten ve milletvekillerin şirketleri vergi kaçırmıyor. Vergi yüzsüzlerine en yakınlarından başlayacaksın. Vergisi tahakkuk etmiş ama ödemeyenler var, bir de hiç tahakkuk etmeyenler var, affettikleriniz var, vergi almadıklarınız var, milyarlarca ciro yapıp vergi vermeyenler var onları açıkla. O yüzsüz milletvekillerini de açıkla.

Sayın Cumhurbaşkanı’nın koruma araçlarıyla birlikte 2 bin tane aracı var. 20 tane daha araç alıyormuş; 5 tanesi arazi aracı, 5 tanesi makam aracıymış. Limuzinler yetmedi. 5 tane arazi aracını ne yapacaksın? Herhalde Muğla Okluk sarayında off road yapmaya başlayacaksın. Sana yeni hobiler lazım. Hakikaten ne yapacaksın merak ediyorum, binlerce aracın var, limuzinlerin var, uçakların var. Maliye Bakanı, tasarruf dedin, günlerce bu konuyu konuştun, 500 tane daha araç alacakmışsın. Türkiye’de fazlasıyla araç var. Türkiye’de olmayan; refah, işçinin-emeklinin maaşı. Görüyoruz ki, bu bütçe de insanlara, ezilenlere dokunmayacak.”