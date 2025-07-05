CHP’li Başarır operasyon sonrası ateş püskürdü: Sadece CHP’li belediyelere operasyon yapılıyor

CHP’li belediyelere yapılan operasyonlara bu sabah yenisi eklendi. İstanbul, Adıyaman, Adana ve Antalya’da yapılan operasyonlarda aralarında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin de olduğu 18 kişi gözaltına alındı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır gözaltılar sonrası ateş püskürdü. Başarır, sadece CHP’li belediyelere operasyon yapıldığını belirterek “Hukuk böyle işlemez!” dedi.

CHP’li Başarır sosyal meyda hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu sabahki operasyonlar, hukuksuzluktan başka bir şey değil!

Yargı, siyaset kurumunu ablukaya almış durumda!

Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek gözaltına alındı.

Bu gözaltılar AKP’li belediyelerle çalışan, kullanışlı aparat Aziz İhsan Aktaş’ın iftiralarıyla gerçekleşiyor.

Ama sadece CHP’li belediyelere operasyon yapılıyor!

Hukuk böyle işlemez! Bana göre, sana göre değişmez, herkese eşittir!

Bu siyasi operasyonlara, bu haksızlığa boyun eğmeyeceğiz!"