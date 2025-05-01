CHP’li Başarır Erdoğan'ın ayıbını tekrarladı: Bu halk seni siyaseten telef etmiş

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde partisinin grup toplantısında, “Bir de kalkmış bu perişan hali ile Cumhurbaşkanı adaylığı peşinde koşmaya başlamış. Ondan önceki de çalmadık kapı bırakmamıştı. Ama sonuç ortada, Cumhurbaşkanı olacaktı şimdi tarih oldu. Şimdi kapısını çalan yok. Bunun nefesi 2028’e kadar yetecek mi izleyip göreceğiz. Bakalım cumhurbaşkanlığı hevesinde daha kaç CHP’li telef olup gidecek?” ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan’dan büyük gaf! Hayvanlar için kullanılan ifadeyi rakipleri için söyledi

Erdoğan’ın, “hayvanı yok etme, öldürme” anlamına gelen “telef” ifadesini seçimlerdeki rakipleri için kullanması, geniş kesimlerden büyük tepki topladı.

“BASKILARINI BIRAK, SANDIĞI GETİR”

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İzmir’deki 1 Mayıs yürüyüşünde yaptığı konuşmada, Erdoğan’ın ayıbını tekrarladı. Başarır,“Artık bu başka bir nokta. Ahlaksızlıklarını, hukuku araç kılarak yapıyorlar. Hukuku araç kılarak insanları susturmaya çalışıyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Tayyip Bey ne dedi? ‘Cumhurbaşkanlığında daha kaç CHP’li telef olacak?’ dedi. Şunu söyleyeyim: Sen siyaseten zaten telef olmuşsun. Bu halk seni siyaseten telef etmiş. Sen beni telef edemezsin. O yüzden siyasi telef olan Recep Tayyip Erdoğan, baskılarını bırak, sandığı getir.” dedi.

“YÜZ BİNLERCE EMEKÇİ SANA ‘GİT’ DİYOR!”

Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bakın, İzmir’de yüz binlerce emekçi sana git diyor. Sahtekar TÜİK diyor, emek hırsızı diyor. O yüzden telef olan birisi varsa Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu baskılar bizi sindirmeyecek, bıktırmayacak, susturmayacak. Seçim olana kadar yürüyeceğiz. 1 Mayıs coşkusuyla.”