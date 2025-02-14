CHP'li Başarır'dan Kent Uzlaşısı tutuklamalarına tepki 'Artık hukuk düzeni askıya alınmıştır'

CHP'li Başarır Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Artık hukuk düzeni askıya alınmıştır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında önceki gün gözaltına alınan ve aralarında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ve 7 belediye meclis üyesi ile bir sivil vatandaşın bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında "iktidarın kılıcını sallıyor" diyerek tutuklamaların Akın Gürlek'in hukuku askıya alması sonucu gerçekleştiğini söyledi.

"BİRGÜN SAVCILIK YAPMAMIŞ VE BAŞAVCI KOLTUĞUNA OTURMUŞ BİRİ"

Başarır, Akın Gürlek'e yüklendiği konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dört gün önce gözaltına alınan meclis üyeleri, belediye başkan yardımcılarımız tutuklandı. Aslında neden mahkemeye çıktıklarını da bilmiyorum, gerek de yok çünkü Akın Gürlek, bir gün savcılık yapmamış ama başsavcılık koltuğunda oturan, iktidarın kılıcını sallayan, hak ve özgürlükleri askıya almış bir kişi kararı zaten veriyor. Mahkemeye ne gerek var ki? Bu ülkede o Sulh Ceza Mahkemeleri tutuklama taleplerini değerlendiriyor mu sanıyoruz? Buradan gelen siparişler önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kaleme alınıyor. Ondan sonra senaryoyu polisler toplayarak nezarete atıyor. Mahkemeler sadece bir prosedür uyguluyor. Artık hukuk düzeni askıya alınmıştır.

"MECLİS ÜYELERİNİ BİR SAVCI ELİYLE AZALTARAK ÇOĞUNLUĞU ELDE ETMEK İSTİYORLAR"

Türkiye başka bir noktaya gelmiştir. Sandıkta toplayamadığı oyları, meclis üyelerini bir savcı eliyle azaltarak çoğunluğu elde etmek istiyorlar. Her gün bir soruşturma, her gün bir tutuklama... Geldiğimiz nokta konuşulmalı. Türkiye'de demokrasi üzülerek söylüyorum ki askıya alınmıştır. Öğle saatlerinde grup başkanvekili Cumhurbaşkanı'nın bir şiir okuması sebebiyle siyasi yasaklı olduğun söyledi. Bugün Cumhurbaşkanı'nın yarattığı bu kara düzen siyasetçileri, gazetecileri, sanatçıları, hepsini tutuklayarak, susturarak baskı altına almak istiyor. Hep beraber direneceğiz. Bu artık hukuk falan değil. O kararları tanımıyoruz. Ne mahkeme, mahkeme; ne savcı, savcı; ne düzen, düzen!"