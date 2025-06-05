CHP'li Başarır'dan Özgür Özel'e başlatılan soruşturmaya sert tepki

Kaynak: ANKA
CHP'li Başarır'dan Özgür Özel'e başlatılan soruşturmaya sert tepki

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin bir açıklama yaptı.

Özel hakkında, dün Gaziosmanpaşa'daki mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin sözleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatıldı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sosya medya hesabından soruşturmaya tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Bilinsin ki Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel yargıya değil, yargı kisvesi altında sarayın emirlerini uygulayanlara, hukuku değil talimatı esas alanlara, halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanlarını iftirayla, gizli tanıklarla, delilsiz tutuklamalarla görevden alanlara karşı hak ettikleri dilden konuşmuştur. O sözler; bu milletin iradesine, hukuka ve demokrasiye sahip çıkanların sesidir. Susmayacağız, bir adım geri atmayacağız. Siz bu millete savaş açtınız. Ant olsun ki millet kazanacak."

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