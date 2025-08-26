CHP'li Başevirgen, üzüm üreticilerinin sorunlarını dinledi

CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Manisa’nın Turgutlu ilçesi Urganlı, Derbent ve Akçapınar mahallelerinde üzüm üreticilerinin sorunlarını ve taleplerini dinledi. Üzüm üreticileri Başevirgen’e TARİŞ’in üzüm alım fiyatlarından dert yandı.

"BİZ HEP BORCUN İÇİNDE Mİ UĞRAŞACAĞIZ?"

Bu yıl üzüm üretiminin yarı yarıya düştüğünü belirten bir üretici, Başevirgen'e şunları aktardı:

"30 dönüm bağda 8 ton üzüm yapabilir miyim bilmiyorum. Geçen yıllarda 20 ton üzüm çıkıyordu. Bu sene üzüm yok. Geçen yıl yağmur yemiş üzümü 110 liraya sattım. Geçen sene maliyet yarı yarıya düşüktü. Bırakacağız, sonu görünüyor bu işin. Yıldan yıla biz hep borcun içinde mi uğraşacağız? Para kazanmamız mümkün değil. Çünkü girdi maliyetleri çok yüksek. Üzümün para kazanabilmesi için 7 numaralı üzümün 140-150 liradan aşağı düşmemesi gerekiyor. Çocuklar, torunlar yetişiyor. Ben onları nasıl bu işe sevk edeyim? Yapmazlar. Bütün aile emeğimizi buraya veriyoruz ama karşılığı yok."

"REKOLTE DÜŞTÜĞÜ HALDE ÜZÜM FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?"

Başevirgen’in konuştuğu bir diğer çiftçi ise, "TARİŞ üzümlerin numaralarını kırıyor. Oradan fiyat iniyor. 120 lira gördükleri üzümü kelime oyunlarıyla 100 liranın altına düşürüyorlar. Geçen yıl 7 numara olarak bildiğimiz üzümü 100 liradan açtılar. Bu sene 9 numara üzümü 120 liradan açtılar. Geçen sene 100 liradan açtıkları 7 numara 100 liranın altına düştü. Maliyetler yüzde 70-80 arttı çiftçinin üzüm artışı sıfırın altında. Beklentimiz en azından bu üzümün 160-170 lira bandında olmasıydı. Rekolte düştüğü halde üzüm fiyatları neden düşüyor?" diye konuştu.

"BİN 250 LİRA ALIYORUZ, MARKETE GİT 2 DAKİKADA BİTİYOR"

Aldığı her şeyin bir ay olmadan fiyatının yükseldiğini söyleyen bir çiftçi kadın ise "Ekmek oldu 15 lira. Zenginle fakir bir olmuyor. Zengin yükseliyor, fakir alçalıyor. 06.00’da iş başı yapıyoruz, 14.00'te bitiyor. Bin 250 lira alıyoruz, markete git 2 dakika da bitiyor, yetmiyor bile. Oğluma düğün yapacağım mecbur çalışıyorum” sözleriyle dert yandı.

Bir diğer çiftçi kadın da "Emeğimizi alamıyoruz. Pazara gittiğimizde başka meyve alamıyoruz, temel ihtiyaçları alabiliyoruz. Eşim emekli, ben emekliyim. Eskiden emekli olduğunda bir ev alınabilirdi, şimdi alınamıyor" ifadelerini kullandı.

"TMO TABAN FİYATI AÇIKLASIN, ACİL ALIMA BAŞLASIN, ÇİFTÇİ RAHAT NEFES ALSIN"

Bağların köklendiğine de dikkati çeken çiftçiler, sadece kendi bölgelerinde 300-400 dönüm bağın köklendiğini ve böyle giderse üretimin biteceğini ifade ettiler.

Türkiye’nin sultani kuru üzüm ihtiyacının yüzde 80-90’ının Manisa’dan karşılandığını belirten Başevirgen, "330-340 bin rekolte vardı, geçen yıl 200 bin tonlara düştü, bu yıl 170 bin tonlara düştü. Yarıdan fazla rekolte düşmüş ama üzümün fiyatı hala aynı. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) de Tarım Bakanlığı da inat ediyor, taban fiyatı açıklamıyorlar. TMO taban fiyatı açıklasın, acil alıma başlasın, çiftçi rahat nefes alsın. Çiftçiyi, üzüm üreticisini, tüccara mahkum etmeyin" dedi.