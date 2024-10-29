CHP'li başkan adayı çobanı kurtarmak isterken can verdi

GÜBRE ÇUKURUNA DÜŞTÜLER

CHP’nin son yerel seçimlerinde Boğazlıyan Belediye Başkan adayı olarak yarışan Sinan Budak’ın trajik ölümü siyaset camiasını sarstı. Budak, kendisine ait mandırada gübre çukuruna düşen işçisini kurtarmak isterken, işçi Veysel Taştan ile birlikte aynı çukura düştü.

Olayda, Sinan Budak ve Veysel Taştan yaşamlarını yitirirken, Afganistan uyruklu bir diğer işçi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ahırdaki başka bir kişi, olay anında yakınlarda çalışan inşaat işçilerinden yardım talep ettiği aktarıldı. Çevredekilerin 112 ekiplerine ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İnşaat işçilerinin yardımıyla çıkarılan ve çukurdaki gazdan zehirlendikleri düşünülen 3 kişi, Boğazlıyan Devlet Hastanesi’ne getirildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Sinan Budak hayatını kaybetti. İlk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Veysel Taştan ve yabancı uyruklu çoban Muhammed Ali Kerim tedavisi devam ediyor.

Fakat Yozgat Şehir Hastanesi’nde tedavi gören Veysel Taştan da yaşamını yitirdi. Olayı duyan çok sayıda kişi, Boğazlıyan Devlet Hastanesi önüne gelirken, yaşanan olayla ilgili tahkikat başlatıldı.