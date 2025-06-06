CHP'li Başkan Akın, vatandaş ile bayramlaştı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bayram namazını Zağnos Paşa Camii’nde kıldı. Namaz çıkışında vatandaşlarla bayramlaşan Akın, "Hep birlikte nice bayramlarda buluşmak dileğiyle. Tüm Balıkesir Ailemin Kurban Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ile birlikte bayram namazını, tarihi Zağnos Paşa Camii'nde kıldı. Balıkesir protokolünün ve vatandaşların yoğun katılımıyla kılınan bayram namazının ardından geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Vali Ustaoğlu ve Başkan Akın, vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından caminin avlusunda sabah kahvaltısı düzenlendi. Bayramların birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini söyleyen Başkan Akın, sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir bayram geçmesi temennisinde bulundu.

"VEFASI OLMAYANIN BEKASI OLMAZ"

Akın, bayramın ilk gününde Balıkesir Valiliği tarafından düzenlenen Kurban Bayramı programları kapsamında Balıkesir Huzurevi, Karesi Huzurevi ve Ayten Burhan Erdayı Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti. Huzurevlerinde kalan hemşehrilerinin bayramını kutlayan Akın, huzurevi sakinleriyle bayramlaşarak hal hatır sordu. Büyüklerin bayram sevincine ortak olan Akın, "Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizdeki yaş almış vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttırmak için yeni yeni projeleri hayata geçiriyoruz. Vefası olmayanın bekası olmaz. Yaşlılarımızın daha huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir ömür geçirmelerini sağlamak için üzerime ne düşüyorsa yapıyoruz. Bütün huzurevi sakinlerimizin bayramını kutluyorum" dedi. Akın, ardından Ayten Burhan Erdayı Çocuk Evleri Sitesini ziyaret etti. Çocuklarla bir araya gelen Akın, bayram hediyelerini takdim etti.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE ZİYARET

Başkan Akın, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Nurettin Alkan, Değirmen Boğazı yol kontrol noktasında görev yapan polis ve jandarma güçlerinin bayramını kutlayarak, baklava ikram etti. Ayrıca sürücülerin de bayramı kutlanarak kolanya ve şeker ikram edildi.

Vali Ustaoğlu ve Başkan Akın, 112 Acil Çağrı Merkezi personelini de ziyaret ederek bayramlarını kutladı.