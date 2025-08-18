CHP'li Başkan Akpınar: Burnumuza pis kokular geliyor!

Ali YAZAN - ORDU / YENİÇAĞ

“BÜYÜKŞEHİR SÜRECİ YAVAŞLATIYOR!”

Beraberinde Ordu Milletvekili Seyit Torun ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile basının karşısına çıkan Akpınar, Cumhuriyet, Akçatepe ve Kayabaşı mahallelerinde yapılacak olan revizyon sürecinin Altınordu Belediyesi’nin uyumlu çalışmasına rağmen Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından bekletildiğini belirtti. “Şehir hastanesi yolunun kamulaştırma problemi çözülmeli, ancak OBB süreci yavaşlatıyor” dedi.

“MECLİSİ DE TATİL ETTİLER!”

Eylül ayı meclisinin iptal edilmesini de eleştiren Akpınar, “Bu yatırımın yolu için acele edilmeli. Meclisin tatil edilmesi şaşırtıcı ve kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Akpınar, dört yıldır imar uygulaması nedeniyle tapularını alamayan arsa sahiplerinin mağduriyetine dikkat çekerek, “Bu gecikmenin arkasında kimlerin olduğu araştırılmalı. Burnumuza pis kokular geliyor ve takipçisi olacağız” diye konuştu.

Ordu halkının dört gözle beklediği Şehir Hastanesi yatırımı önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulunan Bülent Akpınar, sürecin şeffaflıkla ilerlemesini istedi.