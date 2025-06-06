CHP'li Başkan Balcıoğlu, vatandaşlar ile bayramlaştı

Kaynak: İHA
CHP'li Başkan Balcıoğlu, vatandaşlar ile bayramlaştı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kurban Bayramı namazını Piri Mehmet Paşa Camii’nde kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla sohbet eden Balcıoğlu, sağlıklı ve mutlu nice bayramlara erişmeyi diledi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kurban Bayramı namazını Piri Mehmet Paşa Camii’nde kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla sohbet eden Balcıoğlu, sağlıklı ve mutlu nice bayramlara erişmeyi diledi.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kurban Bayramı bayram namazını Piri Mehmet Paşa Camii’nde kıldı.

Namaz çıkışı vatandaşlarla bayramlaşan Balcıoğlu, "Bayramlar birlikte güzel, Silivri ise her zaman birlikte güzel" dedi.

Paylaşmanın ve kardeşliğin önemine değinen Başkan Balcıoğlu, kimsenin geride kalmadığı bir yönetim anlayışıyla bu bayramda da vatandaşların yanında olduklarını ifade etti.

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